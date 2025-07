Brasil vence a segunda no Mundial Feminino sub-19 de Vôlei

A Seleção Brasileira feminina sub-19 de vôlei venceu o segundo jogo no Mundial da categoria, que está sendo disputado na Croácia e na Sérvia. Com um triunfo por 3 sets a 0, o Brasil derrotou o Porto Rico na tarde desta quinta-feira (3), na cidade de Vrnjacka Banja, na Sérvia, com parciais de 25/16, 25/17 e 25/20. A meio de rede Lara Gabrielle foi a maior pontuadora brasileira, com 13 pontos.

continua após a publicidade

➡️Brasil estreia com vitória no Mundial Feminino sub-19 de Vôlei

A equipe brasileira volta a entrar em quadra nesta sexta-feira (4), quando enfrenta Argentina, às 16h15 (de Brasília). O Brasil está no Grupo B, ao lado de Taipé Chinesa, Sérvia, além da Argentina, República Dominicana e Porto Rico.

➡️Seleção feminina vence Porto Rico no Mundial de Vôlei sub-19

Como é o formato do Mundial

As 24 equipes se dividem em quatro grupos de seis, e todos se enfrentam dentro de suas chaves. Ao fim dos cinco jogos, no dia 7 de julho, classificam-se os quatro primeiros de cada grupo para as oitavas de final, que será disputada no dia 8.

continua após a publicidade

Os cruzamentos das oitavas são:

1º do Grupo A x 4º do Grupo C

2º do Grupo A x 3º do Grupo C

1º do Grupo B x 4º do Grupo D

2º do Grupo B x 3º do Grupo D

1º do Grupo C x 4º do Grupo A

2º do Grupo C x 3º do Grupo A

1º do Grupo D x 4º do Grupo B

2º do Grupo D x 3º do Grupo B

As quartas serão no dia 11 de julho, semifinais em 12, e as disputas por medalhas no dia 13.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte