Atletas do Botafogo na Seleção evidenciam bom começo do projeto de Textor

Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro (RJ)

A Seleção Brasileira foi salva por dois jogadores do Botafogo: Igor Jesus e Luiz Henrique. Isso evidencia que os frutos do projeto esportivo, montado por John Textor, começam a serem colhidos.

O Brasil saiu atrás no placar diante do Chile e o futebol apresentado pela Seleção foi abaixo do esperado durante praticamente toda a partida. O empate veio com Igor Jesus, que fez a primeira partida logo como titular.

Curiosamente, o Botafogo recebeu uma proposta para vender Igor Jesus antes mesmo do atacante vestir a camisa alvinegra. Em entrevista ao podcast da tv do clube, o diretor de gestão esportiva, Alessandro Brito, contou que em conversa com Textor, disse que o jogador tinha potencial para chegar até a Seleção Brasileira.

- Ele (John Textor) perguntou o que achávamos e falamos: 'É um jogador promissor, na nossa análise pode chegar até a Seleção Brasileira' - afirmou Alessandro Brito.

- Não vamos vender, ele tem que jogar no Botafogo - respondeu John Textor.

Igor Jesus estreou e balançou a rede pela primeira vez na Seleção(Foto: Rodrigo Arangua/AFP)

Luiz Henrique foi mais um a desencantar pela primeira vez na Seleção Brasileira. O gol da virada é o primeiro do atacante com a "Amarelinha".

Um dos motivos que John Textor usou para convencer o atacante a jogar no Botafogo foi justamente a Seleção Brasileira. Questionado sobre o sonho de representar o Brasil, Luiz Henrique disse que gostaria de jogar ao lado de Neymar e Raphinha.

O sonho de estar ao lado do atacante do Barcelona foi realizado. A expectativa agora fica por conta de Neymar, que se recupera de uma grave lesão no joelho.

- Ambição lá em cima agora. Expectativa na Seleção… Sempre boto na meta um dia pegar seleção principal, jogar com Neymar, Rafinha. Volto com essa ambição.

Luiz Henrique garantiu a virada do Brasil sobre o Chile (Foto: Javier Torres/AFP)

A vitória da Seleção Brasileira fez o Botafogo também ser enaltecido pela Fifa. A entidade destacou que o time, "costumeiramente tomado por estrelas dos grandes clubes europeus", venceu graças a dois jogadores que atuam no Brasil.

- O destaque ficou pelo fato de dois jogadores do Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Libertadores, terem feito os gols do triunfo, por um time que está costumeiramente tomado por estrelas dos grandes clubes europeus - disse a Fifa.

O Brasil volta a entrar em campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta terça-feira (15). A Seleção enfrenta o Peru, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, pela 10ª rodada da competição.