Nesta sexta-feira (4), o Palmeiras perdeu para o Chelsea por 2 a 1, Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nas quartas do Mundial de Clubes. Durante a transmissão do Sportv, Fernando Prass avaliou a atuação do goleiro Weverton, no gol que rendeu a classificação dos Blues à semifinal do torneio.

Foi falha ou não de Weverton?

- Quando o goleiro dobra o joelho para fazer a entrada que o Weverton iria fazer, é muito difícil de voltar. Você tenta voltar como se fosse voltar como se fosse um líbero de vôlei, deixando o braço. Foi o que o Weverton tentou fazer. Mas não teve tempo e velocidade de reação suficiente - disse Fernanda Prass.

Como foi o jogo

O Chelsea começou dominando o jogo contra o Palmeiras na Filadélfia, com Andrey Santos substituindo o lesionado Reece James no meio-campo. Aos 15 minutos, Cole Palmer marcou após driblar a defesa palmeirense, dando tranquilidade ao time londrino. O Palmeiras demorou a se encontrar, mas equilibrou o jogo no fim do primeiro tempo, criando chances perigosas.

Na segunda etapa, Estêvão empatou para o Palmeiras com um belo chute. A partida ficou frenética, com chances para ambos os lados. Abel Ferreira fez substituições, enquanto Enzo Maresca colocou João Pedro para modificar o ataque do Chelsea. Em um lance de escanteio, Malo Gusto cruzou e Giay marcou contra, colocando o Chelsea novamente à frente.

O Palmeiras pressionou nos minutos finais, mas o Chelsea segurou o resultado e se classificou para enfrentar o Fluminense na semifinal.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 2 CHELSEA

QUARTAS DE FINAL - MUNDIAL DE CLUBES

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 4/7/2025 - 22h

📍 Local: Lincoln Financial Field, Filadélfia (EUA)

🥅 Gols: Cole Palmer, aos 16' do 1ºT e Weverton (contra) aos 37' do 2º T (CHE); Estêvão, aos 7 do 2º T (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Malo Gusto (CHE)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alireza Faghani (Austrália)

🚩 Assistentes: Anton Shcetinin (Austrália) e Ashley Beechamj (Austrália)

🏁VAR: Khamis Al Marri (Catar)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emi Martínez (Aníbal Moreno) e Richard Ríos; Allan (Maurício), Estêvão e Facundo Torres (Paulinho); Vitor Roque (Flaco López).

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernández e Nkunku (Madueke); Palmer e Pedro Neto; Delap (João Pedro).

