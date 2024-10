Com Paquetá suspenso, Dorival convoca substituto para Seleção

Lucas Paquetá recebeu o segundo amarelo e está fora do duelo contra o Peru (Foto: Gil Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 14:53 • Rio de Janeiro (RJ)

Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, foi convocado nesta sexta-feira (11) para integrar a Seleção Brasileira. O jogador irá substituir Lucas Paquetá, do West Ham, que cumprirá suspensão após receber o segundo cartão amarelo durante a partida contra o Chile, na quinta-feira (10).

Com 48 jogos na atual temporada, Matheus Pereira lidera o número de gols e assistências no Cruzeiro, tendo balançado as redes por nove vezes e sendo decisivo para servir os companheiros em 13 oportunidades.

A convocação de Matheus Pereira acontece um dia após Dorival Júnior afirmar em coletiva de imprensa que observava o desempenho do jogador no Cruzeiro desde 2023, quando chegou ao clube mineiro.

- Fico feliz que jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro estejam sendo aproveitados. Alguns outros estão sendo observados. Esse menino que você citou (Matheus Pereira) também, por aquilo que vem apresentando dentro do Campeonato Brasileiro, não só este ano, mas no ano anterior ele também teve um certo destaque - disse Dorival.

Situação da Seleção Brasileira

O primeiro jogo na Data Fifa do Brasil terminou com vitória brasileira por 2 a 1 no Chile. Ambos do Botafogo, Igor Jesus e Luiz Henrique foram os autores dos gols, que deram mais três pontos para a Seleção.

A delegação chegará no início da noite desta sexta-feira (11) em Brasília, onde disputará o jogo contra o Peru, na próxima na terça-feira (15), pelas Eliminatórias. Em casa, a Seleção de Dorival precisa vencer a partida para somar 16 pontos na classificação e ficar "mais tranquila" na disputa pela vaga na Copa de 2026.