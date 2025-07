Igor Coronado é anunciado por novo clube após deixar o Corinthians

Igor Coronado foi anunciado como reforço do Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. A negociação foi concluída nesta sexta-feira (4). O meia deixou o Corinthians no final de junho, após um acerto em comum entre as partes devido ao não pagamento de débitos previstos em contrato

O jogador tinha contrato com o Corinthians até fevereiro de 2026. O clube devia cerca de R$ 10 milhões ao atleta. A diretoria buscou um acordo com o meia e rescindiu o vínculo, em uma operação que deve gerar uma economia de aproximadamente R$ 16 milhões aos cofres alvinegros.

Será a segunda passagem do meia de 32 anos pelo clube dos Emirados Árabes, com um novo contrato válido por duas temporadas. Igor Coronado vestiu a camisa do Sharjah entre 2018 e 2021, antes de se transferir ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, última equipe que defendeu antes de jogar pelo Corinthians.

🔥 عودة الإبداع....

نرحب بعودة ساحر دورينا إيغور كورونادو إلى صفوف المـ👑ـلك بعقد يمتد لموسمين ✍️

بانتظار لمسته الخاصة في صناعة الفارق من جديد 🌟

مرحباً بك في بيتك...#نادي_الشارقة pic.twitter.com/ULWKdeAoWQ — نادي الشارقة لكرة القدم (@SharjahFC) July 4, 2025

Passagem de Igor Coronado pelo Corinthians

O meia chegou ao clube alvinegro em 2024, como uma das principais contratações da gestão de Augusto Melo. A vinda foi muito celebrada pelas partes, e o jogador revelou que era torcedor do Timão na infância.

Dentro de campo, porém, sua passagem foi discreta. Foram 67 partidas pelo Timão, com sete gols e cinco assistências. Igor Coronado fez parte do elenco que conquistou o Paulistão nesta temporada, encerrando um jejum de seis anos sem títulos do Corinthians.

O meia sofreu com um período sem jogos com a camisa alvinegra. Ao mesmo tempo que lidou com muitos problemas de saúde, que o afastaram dos gramados, disputou posição com o meia Rodrigo Garro, que se destacou com a camisa alvinegra e se consolidou como um dos pilares da equipe.