Brasil celebra seus ídolos: campeões mundiais recebem homenagem da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) promoveu, nesta quinta-feira (4), uma homenagem aos campeões mundiais pela Seleção Brasileira. Ídolos das cinco conquistas do Brasil em Copas do Mundo participaram de um almoço especial na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e serão convidados de honra no duelo contra o Chile, no Maracanã, nesta quinta.

O encontro contou com a presença de vinte jogadores que marcaram época e ajudaram a construir a história do futebol brasileiro. Todos receberam camisas personalizadas da Seleção, que usarão durante a cerimônia no estádio.

Lendas reunidas

Entre os homenageados, estavam Pepe, bicampeão em 1958 e 1962; além de representantes do tricampeonato de 1970, como Brito, Roberto Miranda, Jairzinho, Dadá Maravilha, Paulo César Caju e Marco Antônio.

Da conquista de 1994, estiveram presentes Bebeto, Branco, Jorginho, Márcio Santos, Mauro Silva, Mazinho, Ronaldão e Zinho. Já da campanha de 2002, participaram Anderson Polga, Denilson, Edilson, Kleberson e Lúcio.

Campeões mundiais das cinco conquistas da Seleção posam com o presidente Samir Xaud e os vice-presidentes Gustavo Dias e Flavio Zveiter (Foto: Staff Images / CBF)

Emoção dos campeões

Pepe, representante das conquistas de 1958 e 1962 destacou a emoção de rever amigos e de voltar ao Maracanã, palco de grandes momentos da carreira.

— Eu recebi esse convite com muita honra e felicidade. É bom ver essa meninada e sentir o reconhecimento. Estou ansioso para voltar ao Maracanã, onde sempre fizemos grandes jogos — disse o ex-atacante.