Motorista do ônibus é mais um representante do Flamengo na Seleção Brasileira

Horas antes da bola rolar para Brasil e Chile, no Maracanã, o Lance! garantiu uma entrevista exclusiva com uma figura indispensável da seleção canarinho. Há três anos trabalhando para o Flamengo, Chicão, que também atua como mostorista da Seleção Brasileira , destacou a responsabilidade em levar os atletas e revelou que sonha com a conquista do hexa na próxima Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️Grandes jogos de Brasil x Chile; relembre os mais importantes

- São três anos levando com muita segurança aquela seleção, que é o Flamengo. Aqui com a nossa seleção, é muito importante ter qualidade e segurança naquilo que a gente faz. São todos craques e estão aí para levar o nome da nossa Seleção Brasileira para o mundo. Se Deus quiser, vão trazer pra gente o caneco no ano que vem - destacou o motorista.

Chicão revelou ainda o desejo em ver o atacante Samuel Lino, do Flamengo, em ação e não escondeu a saudade que sente do craque Neymar com a camisa da amarelinha. O motorista destacou que espera ver o craque em outras convocações.

continua após a publicidade

- Quero ver o nosso craque Samuel Lino e confesso que sinto muita falta do Neymar ali naquele meio de campo. Ele é um craque, vamos ver se ele não se junta a gente numa próxima convocação - finalizou.

Brasil e Chile se enfrentam pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, na noite desta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã. A partida marca a estreia do técnico Carlo Ancelotti no palco mais famoso do futebol. Já classificada para a próxima edição, a Seleção Brasileira encerra sua participação contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), em El Alto.

continua após a publicidade

Clima discreto marca concentração da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira vive um pré-jogo de tranquilidade no Hotel Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, onde está equipado para o confronto com o Chile, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O Lance! compareceu ao local para acompanhar a saída dos jogadores rumo ao Maracanã.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O clima no hotel é discreto. Nenhum torcedor se concentra do lado de fora. Em frente ao prédio, inicialmente, apenas uma van e um caminhão de logística da CBF chamavam atenção. O caminhão é usado para transporte de materiais e equipamentos do time. O ônibus que levará os jogadores ao Maracanã chegou às 15h40 e estacionou para aguardar os jogadores.

Dentro do hotel, a movimentação também é calma. Poucas pessoas circulam com identificação da CBF, como crachás ou agasalhos oficiais. Há conversas pontuais sobre a operação para a partida, como movimentação de ingressos e ajustes para a saída da delegação, mas nada que identifique claramente a presença da Seleção. Para quem não tem informação prévia, o cenário se assemelha ao de um dia comum em um hotel.