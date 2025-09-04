Ivete Sangalo manda recado para Carlo Ancelotti antes de Brasil x Chile

A Seleção Brasileira enfrenta o Chile, às 21h30 (de Brasília), nesta quinta-feira (4), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Durante o pré-jogo, pelo canal GE TV, novo empreendimento da TV Globo nas plataformas digitais, a cantora Ivete Sangalo, que irá realizar um show de abertura da partida, mandou um recado ao técnico Carlo Ancelotti.

Em um bate-papo com a jornalista Sofia Miranda, a artista palpitou em um placar elástico para o Brasil e desejou sorte para o treinador italiano. Ivete também falou sobre as expectativas com a Seleção e revelou ser uma torcedora de carteirinha da Canarinho.

- Hoje vai ser 4 a 0 para o Brasil. Força para o Ancelotti. Um grande técnico. Vamos com tudo, junto com essa Seleção Brasileira, estamos confiantes. Um beijo a todos os jogadores. Sei que essa rapaziada entra em campo para ganhar, então minha torcida está sempre com vocês. Vamos levantar essa poeira aí - disse a cantora.

Ivete Sangalo falou com a GE TV antes de Brasil x Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução)

Brasil x Chile

O confronto entre as duas seleções marca a penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Para a ocasião, a Globo irá estrear o canal GE TV, novo empreendimento da emissora nas plataformas digitais.

Em campo, a Seleção Brasileira encara o Chile já classificada para o próximo mundial. Por outro lado, a equipe adversária amarga a última colocação da chave, não tendo mais chances para carimbar o passaporte para os Estados Unidos, México e Canadá, sedes do próximo torneio.