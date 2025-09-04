Dica de Ancelotti, Vini Jr. goleador… Brasil e Chile no Maracanã tem clima de déjà-vu

O Maracanã será novamente palco de um Brasil x Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (4), a Seleção Brasileira retorna ao estádio carioca para encarar os chilenos, em um confronto que remete imediatamente ao último compromisso da equipe em casa antes do Mundial do Catar. Naquela ocasião, em março de 2022, o Brasil, então comandado por Tite, venceu por 4 a 0, com gols de Neymar, Vini Jr., Philippe Coutinho e Richarlison.

Aquela noite marcou especialmente a trajetória de Vini Jr. com a camisa da Seleção. O atacante, que já brilhava no Real Madrid, teve sua melhor atuação até então pelo Brasil, coroada com o seu primeiro gol pela equipe principal. O rendimento do jogador, inclusive, foi tema de uma revelação de Tite. O treinador contou que havia conversado meses antes com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e atual comandante do Brasil, sobre como posicionar o jovem atacante em campo. O papo deu resultado imediato, com Vini encontrando espaço para explorar sua velocidade e criatividade contra os chilenos.

Do elenco presente em 2022, apenas sete atletas estarão novamente no Maracanã nesta quinta. Destes, cinco devem começar jogando: Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Lucas Paquetá e Richarlison, protagonistas em outras fases, devem iniciar no banco de reservas. O contraste mostra o processo de renovação natural da Seleção ao longo de quatro anos, mas também a manutenção de uma espinha dorsal que segue dando suporte à equipe.

A escolha do Maracanã para a partida contra o Chile não é casual. Atender ao desejo de Carlo Ancelotti de dirigir a Seleção em um dos templos do futebol mundial tem um peso simbólico. O treinador italiano, que tenta conhecer um pouco mais o elenco, busca construir no estádio uma atmosfera de confiança para a reta final das Eliminatórias rumo a 2026.

Fica no ar a expectativa: se em 2022 o Brasil se despediu do Maracanã com uma goleada e uma atuação convincente, será que em 2026 a história poderá se repetir diante de mais de 60 mil torcedores? A resposta será dada em campo, mas o cenário de déjà-vu alimenta o clima de otimismo.

