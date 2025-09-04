menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Dica de Ancelotti, Vini Jr. goleador… Brasil e Chile no Maracanã tem clima de déjà-vu

Seleção volta a se despedir da torcida brasileiro para uma Copa do Mundo no estádio

Neymar e Vinicius jr. pela Seleção Brasileira - Brasil 4x0 Chile, no Maracanã
imagem cameraVini Jr. comemora o seu primeiro gol pela Seleção contra o Chile, em 2022 (Lucas Figueiredo/CBF)
Avatar
Márcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
14:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Maracanã será novamente palco de um Brasil x Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (4), a Seleção Brasileira retorna ao estádio carioca para encarar os chilenos, em um confronto que remete imediatamente ao último compromisso da equipe em casa antes do Mundial do Catar. Naquela ocasião, em março de 2022, o Brasil, então comandado por Tite, venceu por 4 a 0, com gols de Neymar, Vini Jr., Philippe Coutinho e Richarlison.

continua após a publicidade

Relacionadas

Aquela noite marcou especialmente a trajetória de Vini Jr. com a camisa da Seleção. O atacante, que já brilhava no Real Madrid, teve sua melhor atuação até então pelo Brasil, coroada com o seu primeiro gol pela equipe principal. O rendimento do jogador, inclusive, foi tema de uma revelação de Tite. O treinador contou que havia conversado meses antes com Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e atual comandante do Brasil, sobre como posicionar o jovem atacante em campo. O papo deu resultado imediato, com Vini encontrando espaço para explorar sua velocidade e criatividade contra os chilenos.

Do elenco presente em 2022, apenas sete atletas estarão novamente no Maracanã nesta quinta. Destes, cinco devem começar jogando: Alisson, Marquinhos, Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Lucas Paquetá e Richarlison, protagonistas em outras fases, devem iniciar no banco de reservas. O contraste mostra o processo de renovação natural da Seleção ao longo de quatro anos, mas também a manutenção de uma espinha dorsal que segue dando suporte à equipe.

continua após a publicidade

A escolha do Maracanã para a partida contra o Chile não é casual. Atender ao desejo de Carlo Ancelotti de dirigir a Seleção em um dos templos do futebol mundial tem um peso simbólico. O treinador italiano, que tenta conhecer um pouco mais o elenco, busca construir no estádio uma atmosfera de confiança para a reta final das Eliminatórias rumo a 2026.

Fica no ar a expectativa: se em 2022 o Brasil se despediu do Maracanã com uma goleada e uma atuação convincente, será que em 2026 a história poderá se repetir diante de mais de 60 mil torcedores? A resposta será dada em campo, mas o cenário de déjà-vu alimenta o clima de otimismo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carlo Ancelotti durante treino na Granja Comary, em Teresópolis
Em 2022, o hoje técnico da Seleção Carlo Ancelotti deu dica sobre Vini Jr. a Tite (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias