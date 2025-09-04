Escalação: Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes diante do Chile
Marquinhos é o capitão para o último jogo em casa antes da Copa do Mundo
Com quatro jogadores de frente, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com o Chile nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida no Maracanã acontece a partir das 21h30 (de Brasília) e será a última da Seleção Brasileira em solo nacional antes do Mundial.
O treinador italiano não trouxe nenhuma surpresa de última hora e confirmou o time que treinou na Granja Comary na terça e quarta-feira — a atividade de segunda-feira (1) aconteceu sem grupo completo, o que inviabilizou a escalação de alguns titulares.
Assim, a escalação do Brasil para encarar o Chile terá Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Magalhães e João Pedro.
Terceiro colocado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil quer vencer as duas últimas partidas neste qualificatório para tentar finalizar com a segunda colocação — o posto atualmente pertence ao Equador, que tem os mesmos 25 pontos que a Seleção Brasileira, mas três gols a mais de saldo (8 a 5).
Chile também tem escalação confirmada para enfrentar o Brasil
Lanterna da competição, com apenas 10 pontos, a seleção chilena é a única que vai para as duas últimas rodadas sem qualquer chance de se classificar para a Copa do Mundo. Mas o time quer estragar a festa do Brasil.
O técnico Nicolás Córdova definiu a escalação do Chile com Vigouroux; Paulo Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Loyola e Suazo; Ben Díaz, Lucas Cepeda e Aravena.
A arbitragem do jogo será venezuelana: Alexis Herrera será o árbitro principal, e terá o auxílio de Lubin Torrealba e Alberto Ponte.
