menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Escalação: Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes diante do Chile

Marquinhos é o capitão para o último jogo em casa antes da Copa do Mundo

Brasil se despede de casa das Eliminatórias diante do Chile, no Maracanã
imagem cameraBrasil se despede de casa das Eliminatórias diante do Chile, no Maracanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/09/2025
20:12
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com quatro jogadores de frente, o técnico Carlo Ancelotti acaba de confirmar a escalação do Brasil para o duelo com o Chile nesta quinta-feira (4), pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida no Maracanã acontece a partir das 21h30 (de Brasília) e será a última da Seleção Brasileira em solo nacional antes do Mundial.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Confira a classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo

O treinador italiano não trouxe nenhuma surpresa de última hora e confirmou o time que treinou na Granja Comary na terça e quarta-feira — a atividade de segunda-feira (1) aconteceu sem grupo completo, o que inviabilizou a escalação de alguns titulares.

Assim, a escalação do Brasil para encarar o Chile terá Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Magalhães e João Pedro.

continua após a publicidade

Terceiro colocado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil quer vencer as duas últimas partidas neste qualificatório para tentar finalizar com a segunda colocação — o posto atualmente pertence ao Equador, que tem os mesmos 25 pontos que a Seleção Brasileira, mas três gols a mais de saldo (8 a 5).

Chile também tem escalação confirmada para enfrentar o Brasil

Lanterna da competição, com apenas 10 pontos, a seleção chilena é a única que vai para as duas últimas rodadas sem qualquer chance de se classificar para a Copa do Mundo. Mas o time quer estragar a festa do Brasil.

continua após a publicidade

O técnico Nicolás Córdova definiu a escalação do Chile com Vigouroux; Paulo Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Loyola e Suazo; Ben Díaz, Lucas Cepeda e Aravena.

A arbitragem do jogo será venezuelana: Alexis Herrera será o árbitro principal, e terá o auxílio de Lubin Torrealba e Alberto Ponte.

Escalação do Brasil está confirmada para encarar o Chile
Escalação do Brasil está confirmada para encarar o Chile (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias