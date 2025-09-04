IA crava resultado de Brasil x Chile pelas Eliminatórias

Brasil x Chile se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília) no Maracanã, em duelo válido pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O Lance! consultou uma inteligência artificial, e ela indicou o placar do jogo.

O Brasil já está classificado para a próxima edição do Mundial, mas mira melhorar a campanha nas Eliminatórias e terminar na segunda colocação. Segundo a MetaIA, o fator casa vai prevalecer e a Seleção Brasileira de Ancelotti saíra com a vitória do Maracanã.

Pelo fator casa, a má campanha do adversário e a qualidade da equipe brasileira, o placar previsto pela IA é de 3 a 0 com show do atacante João Pedro, que vive grande fase. A inteligência artificial apontou que Brasil x Chile contará com dois gols do atacante do Chelsea, além de um do lateral Wesley, da Roma.

João Pedro em ação com a bola no jogo entre Brasil e Colômbia (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Prováveis escalações para Brasil x Chile

O técnico Carlo Ancelotti, de olho na preparação para o duelo entre Brasil x Chile, comandou três atividades de preparação na Granja Comary. A tendência é que a Seleção vá a campo com: Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos: Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

Do outro lado, o Chile, do técnico interino Nicolás Córdova, que assumiu o posto após a demissão de Ricardo Gareca, vive grave crise. Já sem chances, na última colocação, "La Roja" vai para a terceira ausência consecutiva em Copa do Mundo. O Chile deve vir a campo com: Vigouroux, Díaz, Maripán e Román; Hormazabal, Pizarro, Echeverría e Suazo; Assad, Lucas Cepeda e Aravena.

A partida entre Brasil x Chile no Maracanã será a última exibição da Seleção Brasileira no país antes da Copa do Mundo. O presidente da CBF, Samir Xaud, confirmou que, além da última rodada, fora de casa, contra a Bolívia, todos os amistosos de preparação serão no exterior.