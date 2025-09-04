Maracanã recebe últimos ajustes para Brasil x Chile com show de Ivete Sangalo

O Maracanã está em ritmo acelerado de ajustes para o duelo entre Brasil e Chile, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A organização concentra grande parte dos trabalhos no palco montado atrás do gol à direita das cabines de rádio, onde acontecerá o show da cantora Ivete Sangalo. A apresentação será um dos pontos altos da noite no estádio, que já recebeu grandes momentos da história do futebol e agora se prepara para mais um capítulo marcante.

Além do espetáculo musical, o foco está dentro das quatro linhas. A Seleção Brasileira, comandada por Carlo Ancelotti, já tem a escalação definida para enfrentar os chilenos. O time entrará em campo com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro. A aposta em jovens talentos como Estêvão, aliado à experiência de nomes como Casemiro e Marquinhos, mostra a tentativa de equilíbrio da equipe.

Nos bastidores, a preparação do Maracanã segue em detalhes minuciosos. Estruturas temporárias foram montadas para o evento, e os responsáveis trabalham contra o tempo para garantir que tudo esteja pronto antes da bola rolar. A expectativa é de casa cheia, com a torcida brasileira apoiando a seleção em mais uma partida rumo à Copa do Mundo de 2026.

Após o confronto contra o Chile, a programação da equipe nacional segue intensa. A delegação retorna para a Granja Comary, em Teresópolis, já nesta sexta-feira. Lá, o grupo inicia a preparação para a partida seguinte, contra a Bolívia, em La Paz, marcada para a próxima semana. A Seleção ficará concentrada no centro de treinamento até a próxima segunda-feira, quando viaja para enfrentar o desafio na altitude boliviana.

Com a atmosfera de festa proporcionada pelo Maracanã e o reforço de Ivete Sangalo no entretenimento, o Brasil espera transformar a noite em celebração dupla: dentro e fora de campo. A vitória contra o Chile é vista como fundamental para consolidar as convicções de Ancelotti e manter a confiança elevada para o compromisso em território boliviano.

