Base da Seleção para Copa do Mundo ganha forma com jogadores versáteis

Carlo Ancelotti já indicou que tem 18 nomes quase certos para a lista final da Copa do Mundo de 2026. E o treinador italiano destacou que o fato de alguns jogadores atuarem por mais de uma posição conta a favor para que eles estejam no Mundial do próximo ano. Para isso, ele usou o exemplo de Éder Militão, zagueiro de origem, que atuou na lateral direita no amistoso contra Senegal.

— Poder jogar em diferentes posições, acredito que é melhor para ele. Ele tem mais oportunidade de estar na equipe — analisou Ancelotti, em coletiva na manhã desta segunda-feira (17). — Quando o jogador é especialista, é muito mais complicado mudar de posição — completou o treinador.

Ancelotti manda recado para Neymar: 'Tem seis meses chegar à lista final'

Além de Militão, outros jogadores se destacam por sua versatilidade, casos do lateral Danilo, que pode jogar em qualquer posição da defesa, seja na zaga ou nas duas laterais, e os atacantes Rodrygo e Matheus Cunha, que podem fazer todas as funções do ataque.

Setor mais concorrido, ataque deve ter testes de Ancelotti contra a Tunísia

— A verdade é que, sobretudo na frente, é difícil. Na frente não temos especialistas. Isso pode ser muito bom, bom ou, às vezes, ruim — explicou o italiano.

Embora goste de ter jogadores versáteis e que possam se mover por toda a parte do campo, o treinador gosta também de manter uma base tradicional. Por isso, demonstrou que tem uma vaga em aberto no ataque da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

— Pode ser que precisemos de uma referência como centroavante em alguns jogos, em alguns momentos da partida. Temos tempo para avaliar isso e tentar encontrar um centroavante de referência nos próximos seis meses — finalizou Ancelotti.

O Brasil encerra sua preparação para a Copa do Mundo em 2025 contra a Tunísia, em Lille, na França, nesta terça-feira (18), às 16h30.