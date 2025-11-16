Seleção Brasileira vai estrear novos uniformes contra França e Croácia, em março

A Seleção Brasileira já tem definidos seus próximos adversários para a última Data Fifa antes da convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026. França e Croácia foram escolhidas para os amistosos que ocorrerão em março.

Na partida contra a França, que será realizada em Boston, o Brasil vai apresentar sua nova camisa amarela, enquanto na partida contra a Croácia, em Orlando, a equipe usará o novo uniforme azul. França e Croácia compartilham com a Seleção Brasileira o mesmo fornecedor de material esportivo, e ambas as seleções também estrearão uniformes inéditos nas partidas amistosas. A informação foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Os confrontos contra equipes de alto nível era um pedido antigo de Carlo Ancelotti. Após a Copa do Mundo do Catar, Brasil enfrentou apenas dois adversários europeus, ambos sob o comando de Dorival Júnior. Em março de 2024, o time venceu a Inglaterra por 1 a 0 em Wembley, gol de Endrick, e pouco depois empatou em 3 a 3 com a Espanha no Santiago Bernabéu, com gols de Endrick, Rodrygo e Lucas Paquetá.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, a Seleção encerrará sua agenda de 2025 com o amistoso contra a Tunísia, marcado para a próxima terça-feira, em Lille, França.

Esses confrontos contra França e Croácia servirão como preparativos finais para a Copa do Mundo, permitindo que Ancelotti observe o desempenho do grupo em confrontos de alto nível contra seleções europeias de destaque mundial.

