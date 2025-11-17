Ancelotti manda recado para Neymar: 'Tem seis meses chegar à lista final'

Faltando pouco mais de seis meses para a Copa do Mundo, a principal dúvida de Carlo Ancelotti para a lista final é Neymar. O jogador voltou a atuar por 90 minutos na vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado, e reacendeu a esperança de estar na Copa.

Setor mais concorrido, ataque deve ter testes de Ancelotti contra a Tunísia

— O Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora ele tem seis meses para chegar à lista final. Nós só temos que fazer uma coisa: observá-lo, como fazemos com os outros, para tentar não cometer erros na lista definitiva — afirmou o treinador em coletiva na manhã desta segunda-feira, em Lille, na França.

A última vez que Neymar atuou durante os 90 minutos completos foi no dia 31 de agosto, na partida contra o Fluminense. Após isso, ele esteve em campo por 81 minutos contra o Atlético-MG, mas sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

No seu retorno, atuou entrando aos 22 minutos do segundo tempo contra o Fortaleza. Já diante do Flamengo, permaneceu 85 minutos em campo antes de ser substituído.

Em 2025, o camisa 10 já disputou 24 partidas pelo clube, tendo marcado seis gols e distribuído três assistências.

— Ele se recuperou, felizmente, da lesão que teve. Agora tem seis meses para jogar. A verdade é que o Campeonato Brasileiro termina em 7 de dezembro, mas depois tem as férias. E depois, quando o Campeonato Brasileiro começar de novo, ele terá tempo para mostrar todas as suas qualidades e também suas condições físicas — completou o italiano.

Ancelotti confirma conversas para renovar com a Seleção Brasileira

O camisa 10 do Santos não foi convocado desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando da Seleção Brasileira. O treinador deixa claro que só chamará Neymar se ele estiver completamente recuperado fisicamente e apresentar uma sequência consistente de atuações em alto nível técnico. O início do Campeonato Brasileiro, programado para o final de janeiro, pode favorecer a recuperação do jogador e sua condição para retornar ao time nacional. A última oportunidade para Neymar ser incluído na lista será na Data Fifa de março, quando o Brasil fará amistosos contra França e Croácia nos Estados Unidos.