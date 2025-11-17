O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou nesta segunda-feira (17) que tem conversado com a CBF sobre a renovação de contrato e que tem boas chances de seguir à frente do Brasil até a Copa do Mundo de 2030.

— Sim, [a renovação] é possível, porque já me encontro muito bem aqui. Não tenho outra ideia que não seja, de momento, a Seleção Brasileira. [Mas] para seguir, temos que ser dois, a CBF e eu — declarou Ancelotti em Lille, na véspera do jogo do Brasil com a Tunísia.

O treinador ainda brincou que a renovação deveria acontecer antes da Copa do Mundo de 2026 até por uma questão econômica.

— Não temos pressa para fazê-lo. A ideia pode ser seguir, eu não tenho problema. A verdade é que o contrato antes do Mundial é muito mais barato. E depois do Mundial pode ser muito mais caro — disse Ancelotti, provocando risos entre os presentes à coletiva de imprensa.

Outros trechos da entrevista de Ancelotti antes de Brasil x Tunísia

Estratégia de jogo diante da Tunísia será a mesma?

— Sim, temos que ter uma ideia bastante clara do que queremos fazer. Saiu-se bem o sistema com muitos jogadores na frente, mas temos também que pensar em jogar com jogadores um pouco mais defensivos, de poder fazer um plano B. A verdade é que esse é o sistema que eu gostei, porque a atitude dos jogadores na frente é uma boa atitude. O trabalho que eles fazem no aspecto defensivo é muito importante para o time, para defender bem. Isso é fundamental para o time. Se eles não o fazem bem, nós damos a possibilidade de mudarmos o sistema.

Como imagina o jogo com a Tunísia

— Eu acho que a Tunísia é um time com diferentes características, comparada à Senegal. Tem diferentes ideias de jogo., é um time bem organizado, sobretudo a nível defensivo. Então respeitar a Tunísia é importante, como sempre. E também seguir a dinâmica do jogo contra o Senegal, que gostamos e queremos seguir nessa linha.

continua após a publicidade

— A Tunísia joga com menos transição comparada à Senegal. Tem jogadores de diferentes características. É um jogo mais controlado, menos direto. Mas é um time que temos que respeitar. É um bom time. Tem uma boa organização. Para ganhar, temos que jogar em nosso melhor nível.