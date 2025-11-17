Acessório de Vini Jr chama atenção em compromisso pela Seleção Brasileira
Jogador do Real Madrid chegou a Londres cinco dias antes do amistoso
Vini Jr. chegou em Londres cinco dias antes do amistoso da Seleção Brasileira contra Senegal. Na ocasião, o Brasil venceu a partida por 2 a 0, com gols de Estêvão e Casemiro. O atacante do Real Madrid compartilhou nas redes sociais uma foto de seu visual, que incluía uma bolsa Louis Vuitton.
Ao chegar na Inglaterra, o jogador publicou uma imagem em suas redes sociais com a mensagem "I'm here" ('Estou aqui', em português). Na foto, Vini aparece saindo de um veículo usando calça jeans estampada, camisetas sobrepostas e um colar prateado em formato de cruz. Entre os itens que compunham seu visual, destacou-se uma bolsa da marca Louis Vuitton, cujo valor no site oficial da grife ultrapassa R$ 70,5 mil.
Virginia acompanhou Vini em compromisso pela Seleção
Virginia Fonseca, namorada do jogador, havia anunciado anteriormente sua intenção de viajar para encontrá-lo. "Partiu Londres", publicou a influenciadora em suas redes sociais na semana passada, comemorando a convocação de Vini. A previsão era que Virginia chegasse à Inglaterra na quinta-feira (13), sem os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Brasil x Tunísia - terça (18)
