Retrospectiva 2025: atacantes brasileiros que bilharam na Europa

Ao fim do ano, como é e costume, as estatísticas concretas são muito analisadas e o gol é a principal delas. Assim, em um contexto em que a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti ainda não encontrou seu finalizador principal, o Lance! separou seis atacantes que brilharam no futebol europeu em 2025.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

João Pedro

Figura carimbada nas convocações da Seleção, João Pedro deu um grande salto em 2025. O atacante deixou o Brighton e assinou com o Chelsea em junho deste ano, colocando-se a disposição para jogar o Mundial de Clubes. Em sua primeira competição pelos Blues, o brasileiro brilhou com três gols decisivos e foi peça importante para o título o título do Chelsea.

continua após a publicidade

João Pedro comemora gol pelo Chelsea sobre o Fulham na Premier League (Foto: Justin Tallis/AFP)

Em questão de estatísticas, João Pedro balançou as redes 16 vezes em 47 partidas disputadas por Seleção Brasileira, Brighton e Chelsea. Nos primeiros seis meses, ainda atuando pelos Seagulls, o brasileiro marcou seis vezes e conviveu com certa instabilidade física. Entretanto, o segundo semestre de 2025 foi muito positivo para o atacante, chegando como titular aos Blues e anotando mais 10 gols em sua contagem anual. Além disso, João Pedro distribuiu seis assistências para seus companheiros, revelando uma boa capacidade associativa.

Matheus Cunha

Matheus Cunha é outro que deu um salto necessário em 2025. Principal jogador do Wolverhampton há algumas temporadas, o atacante brasileiro assinou pelo Manchester United e recebeu a icônica camisa 10, utilizada por lendas como Wayne Rooney e Zlatan Ibrahimovic. No entanto, o valor de 62,5 milhões de libras (R$ 470 milhões na cotação atual) pago pelos Red Devils elevam e muito a pressão em Cunha.

continua após a publicidade

Matheus Cunha marcou um dos gols da vitória do Manchester United sobre o Brighton na Premier League (Foto: Oli SCARFF / AFP)

Autor de 11 gols em 2025, Matheus Cunha não nutre números exuberantes principalmente pelo contexto de posicionamento e funções que exerceu no Wolverhmpton, Seleção e Manchester United. Enquanto que com Carlo Ancelotti, Cunha é, de fato, um camisa 9, isso não ocorreu em nenhum dos clubes ingleses. Pelos Wolves, o brasileiro se aproximava mais de um camisa 10, já pelo United atua como um espécie de segundo atacante, atrás de Sesko. Ao revelar as circunstâncias, o ano é ainda mais elogiável para Matheus Cunha.

Igor Thiago

Apesar de ter ficado um semestre longe dos gramados por conta de lesão, Igor Thiago justifica sua presença nessa lista pelos excelentes últimos seis meses pelo Brentford. Aos 24 anos, o atacante brasileiro assumiu o protagonismo nos Bees diante das saídas de Mbeumo e Wissa. Apesar da pressão, Igor superou as expectativas e se coloca como o vice-artilheiro da Premier League 2025/26, atrás apenas de Erling Haaland.

Igor Thiago, destaque do Brentford na vitória sobre o Manchester United pela Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)

Igor Thiago já balançou as redes 11 vezes nesta temporada de Campeonato Inglês, oito atrás do cometa do Manchester City. Uma curiosidade sobre a origem dos gols do atacante é que cinco deles foram em cobranças de pênalti. Além disso, o brasileiro marcou um gol na Copa da Liga Inglesa, totalizando 12 tentos em 19 jogos no último semestre.

Igor Paixão

Igor Paixão é mais um exemplo de atacante que realizou uma grande mudança no meio do ano. O brasileiro atuou no primeiro semestre pelo Feyenoord, clube que defendeu por três temporadas. Igor foi vendido pelo clube holandês ao Olympique de Marselha por 35 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões) em junho e começa justificar o investimento.

Igor Paixão comemorando o gol marcado contra o Ajax (Foto: Christophe Simon/AFP)

Em 2025, Igor Paixão anotou 21 gols em 43 jogos por Feyenoord e Olympique de Marselha, sendo que oito destes foram marcados a serviço do clube francês. Os números são ainda mais importantes pelo fato de que o brasileiro não é um centroavante e sim um jogador de lado de campo. Além disso, Igor contribuiu com nove assistências para seu companheiros durante o ano, totalizando 30 participações diretas em gols.

Clayton Silva

Por fim, Clayton Silva é a grande surpresa da lista. O atacante ex-Vasco foi adquirido em definitivo pelo Rio Ave e conseguiu manter seu grande desempenho em Portugal. Após um ano emprestado pelo Cruzmaltino, o brasileiro custou apenas 3 milhões de euros (R$ 19,7 milhões) aos cofres do clube comandado pelo grego Evangelos Marinakis.

Clayton brilha no Rio Ave com 19 gols (Foto: Reprodução/ Instagram)

Em 2025, Clayton Silva totaliza 18 gols pelo Rio Ave em 34 partidas disputadas, revelando uma média de 0,53 gol por jogo. O que mais impressiona, justamente pelo número de tentos, é que o brasileiro se coloca entre os principais artilheiros do Campeonato Português pela segunda temporada consecutiva. Em 2024/25, foi o quarto colocado nesse quesito, atrás de Gyokeres, Pavlidis e Samu Aghehowa. Nesta temporada, com o Rio Ave ocupando a 11ª posição da liga, Clayton segue em quarto, perseguindo Luiz Suárez, Pavlidis e Samu novamente.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.