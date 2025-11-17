Setor mais concorrido, ataque deve ter testes de Ancelotti contra a Tunísia

Embora tenha declarado que a fase de testes na Seleção Brasileira chegou ao fim e que já tem uma espinha dorsal para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti ainda reúne algumas dúvidas para definir a lista para o Mundial. Sobretudo entre os que hoje estão cotados para as vagas de suplentes.

continua após a publicidade

O desempenho ofensivo do Brasil desde que o italiano assumiu o comando do Brasil aponta 13 gols em sete partidas, com Estêvão como artilheiro no período, com quatro gols, seguido por Vini Jr e Rodrygo, com dois gols cada.

Seleção Brasileira vai estrear novos uniformes contra França e Croácia, em março

Com boa parte dos convocados para o setor definida, Ancelotti deve aproveitar o amistoso contra a Tunísia, nesta terça-feira (18), para testar novas opções.

continua após a publicidade

— O Vitor Roque, que está jogando bem com o Palmeiras, pode jogar no próximo jogo. O que posso garantir é que o sistema será o mesmo — afirmou o italiano.

Ancelotti elogia Estêvão e projeta futuro do Brasil: 'Está garantido'

Vini Jr., Rodrygo, Raphinha, Matheus Cunha e Estêvão despontam como nomes certos na Copa, com Ancelotti indicando que Vini Jr, Matheus Cunha e Estêvão devem ser titulares, com Raphinha e Rodrygo disputando a última vaga.

continua após a publicidade

— A posição de Matheus Cunha é muito importante, porque ajuda na saída de bola entre o meio e o atacante. Com ele, os três da frente podem fazer jogadas fantásticas. Vinícius pode mudar de posição de Rodrygo, porque está acostumado, e o Estêvão com um talento incrível pela direita. É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido — explicou Ancelotti.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Martinelli, João Pedro e Luiz Henrique também estão bem cotados. Com Matheus Cunha praticamente garantido como titular, João Pedro surge como principal opção para ser seu substituto imediato. A briga pela reserva no comando do ataque reúne Richarlison, Vitor Roque, Kaio Jorge e Pedro.

— É [preciso] ter em conta a característica dos jogadores. Temos o Cunha, o João Pedro. Podemos jogar com um centroavante, sim, e nesse momento acredito que essa é uma boa escalação — analisou o italiano.