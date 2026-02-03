Campeão do Mundo, Cafu vai jogar partida da NBA comandado por Antetokounmpo

O NBA All-Star Weekend 2026 terá um encontro de lendas improvável. A maior liga de basquete do mundo anunciou nesta terça-feira (3) que Cafu, capitão do pentacampeonato mundial da Seleção Brasileira, é um dos convidados de honra para o NBA All-Star Celebrity Game. O eterno lateral-direito vai trocar os gramados pela quadra do Kia Forum, na Califórnia, no dia 13 de fevereiro às 21h (horário de Brasília).

Cafu comemora gol da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Escócia na estreia na Copa do Mundo de 1998 (Foto: Reprodução)

A experiência será ainda mais inusitada pelo comando técnico: Cafu jogará no time liderado por Giannis Antetokounmpo. O astro do Milwaukee Bucks será o treinador da equipe junto de seus irmãos, Thanasis e Alex.

Lista dos jogadores que vão participar do NBA All-Star Celebrity Game (Foto: Reprodução / Instagram)

Estrelas de todas as áreas O Jogo das Celebridades é o evento que abre oficialmente o fim de semana das estrelas e a edição de 2026 promete ser uma das maiores da história. Além do craque brasileiro, o elenco conta com nomes de peso de outros esportes e do entretenimento:

NFL: Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) e Keenan Allen (Chicago Bears).

Música: A rapper GloRilla, o produtor Mustard e o ídolo indiano Badshah.

Cinema e TV: Simu Liu (o Shang-Chi da Marvel) e o comediante Keegan-Michael Key.

Ex-NBA: Jason Williams e Tacko Fall atuarão como "reforços" nas equipes.

O fator entretenimento além do jogo, a NBA confirmou que o intervalo terá uma apresentação inédita do grupo de K-pop CORTIS.