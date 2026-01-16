Athirson comenta sobre possível retorno de Paquetá ao Flamengo: 'Fundamental'

A comemoração do primeiro ano da Romário TV reuniu diversos ex-jogadores, que foram prestigiar o craque do futebol brasileiro, nesta quinta-feira (15). Convidado para o evento, o ex-lateral Athirson concedeu uma entrevista ao Lance! e comentou sobre o possível retorno do meia Lucas Paquetá ao Flamengo.

Lucas Paquetá deseja retornar ao Flamengo. A exigência inicial do West Ham foi de 60 milhões de euros (cerca de R$ 375 milhões), enquanto o Flamengo admite pagar 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 250 milhões). Fontes próximas à negociação indicam que o clube inglês pode flexibilizar o valor pedido, diante da intenção do atleta de não permanecer na Inglaterra.

Para Athirson, o retorno do meio-campista ao Flamengo coloca ele na maior vitrine do futebol sul-americano, às vésperas da Copa do Mundo. Segundo ele, não há dúvidas que a volta de Paquetá será fundamental para a sequência de sua carreira. Confira abaixo.

— Eu tive esse prazer de sair algumas vezes do Flamengo e poder retornar para casa. Então assim, esse prazer de você retornar para sua casa não tem preço, se você sonha em voltar a vestir o manto sagrado. Isso passa por todos os jogadores que foram criados no clube e que saíram cedo para construir sua carreira internacional, buscando melhorar sua condição financeira. Hoje o Paquetá está procurando trazer mais alegria para ele, ficar mais próximo da família, ficar mais próximo também da Seleção Brasileira, a Copa do Mundo está batendo na porta e ele sabe que é importantíssimo você estar na vitrine. E você estar hoje no time que briga por todos os títulos, te coloca na maior vitrine do futebol sul-americano. Sem dúvida nenhuma, para ele vai ser fundamental se realmente se concretizar - disse Athirson, ex-jogador do Flamengo.

Técnico do West Ham abre o jogo sobre Paquetá no Flamengo

Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (15), antes da partida contra o Tottenham, válida pela Premier League. Na ocasião, foi questionado sobre o interesse do Flamengo na contratação de Lucas Paquetá, ocasião em que esclareceu a postura da diretoria diante da situação.

Ao responder duas perguntas sobre o camisa 10, Nuno afirmou que a situação precisa ser resolvida o quanto antes, devido à importância de contar com jogadores focados em ajudar o West Ham na missão de escapar do rebaixamento para a segunda divisão inglesa, especialmente no que diz respeito à mobilização de seus principais atletas.

— Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores. Então, vamos tentar resolver a situação — iniciou o português.

— Como disse no início, é uma solução que temos que procurar. O clube, o jogador e eu. E olha: meu trabalho é preparar o time e preparar o time com os melhores jogadores que temos. Lucas é um desses melhores jogadores. Meu trabalho é tentar tirar o melhor deles — completou Nuno.