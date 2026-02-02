Romário celebra volta aos gramados em torneio de lendas: 'Fazer o que mais amo'
Campeão da Copa de 1994 será um dos representantes do Brasil na competição
A cerimônia de abertura da World Legends Cup ocorreu nesta segunda-feira (2), no Teatro Roxy, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Durante o evento, Romário discursou e agradeceu o convite da organização pela oportunidade de voltar aos gramados.
— Eu fico feliz em poder aqui ser um dos brasileiros que tem essa oportunidade real de participar diretamente e indiretamente. No caso, diretamente dentro do campo, fazendo o que eu ainda mais amo na minha vida, que é jogar futebol, e disputar uma competição como essa, no meu estado, se Deus quiser, a final, no meu Maracanã, para mim é muito importante. Essa nostalgia é muito positiva — iniciou Romário, que prosseguiu ao citar o impacto dos ex-jogadores que estarão presente na competição.
— Eu sei exatamente o que significa vocês na vida dessa galera que está começando, crianças, jovens, e também na vida de muitos idosos que fazem parte dessas favelas, dessas comunidades, que precisam muito da ajuda das pessoas, das entidades. E vocês, com certeza, são um braço importante no resgate e na possibilidade de dar para essas pessoas uma qualidade de vida melhor — completou.
World Legends Cup 2026 🌎
A edição inaugural reúne oito seleções nacionais e mais de 170 ex-jogadores, que voltam a vestir as cores de seus países em partidas festivas, além de participarem de uma série de atividades paralelas. O campeonato disputado em formato eliminatório será realizado em sete jogos, com partidas divididas em dois tempos de 25 minutos. A seguir, veja as nações representadas, com os respectivos capitães e técnicos de cada equipe nacional:
Arábia Saudita 🟢⚪
Capitão: Yasser Al-Qahtani
Técnico: Majed Abdullah
Argentina 🔵⚪
Capitão: Sergio Agüero
Técnico: Gabriel Batistuta
Brasil 🟢🟡
Capitão: Cafu
Técnico: Zico
Espanha 🔴🟡🔴
Capitão: Carles Puyol
Técnico: Fernando Hierro
França 🔵⚪🔴
Capitão: Thierry Henry
Técnico: Patrick Vieira
Países Baixos 🔴⚪🔵
Capitão: Clarence Seedorf
Técnico: Ruud Gullit
Itália 🟢⚪🔴
Capitão: Gianluigi Buffon
Técnico: Paolo Maldini
Nigéria 🟢⚪🟢
Capitão: Nwankwo Kanu
Técnico: Khalilou Fadiga
Ainda não foram divulgados o calendário de jogos, os estádios que receberão as partidas e o formato completo das ativações. As informações serão apresentadas após a coletiva no Rio de Janeiro.
