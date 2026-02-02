Romário celebra volta aos gramados em torneio de lendas: 'Fazer o que mais amo'

A cerimônia de abertura da World Legends Cup ocorreu nesta segunda-feira (2), no Teatro Roxy, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Durante o evento, Romário discursou e agradeceu o convite da organização pela oportunidade de voltar aos gramados.

— Eu fico feliz em poder aqui ser um dos brasileiros que tem essa oportunidade real de participar diretamente e indiretamente. No caso, diretamente dentro do campo, fazendo o que eu ainda mais amo na minha vida, que é jogar futebol, e disputar uma competição como essa, no meu estado, se Deus quiser, a final, no meu Maracanã, para mim é muito importante. Essa nostalgia é muito positiva — iniciou Romário, que prosseguiu ao citar o impacto dos ex-jogadores que estarão presente na competição.

— Eu sei exatamente o que significa vocês na vida dessa galera que está começando, crianças, jovens, e também na vida de muitos idosos que fazem parte dessas favelas, dessas comunidades, que precisam muito da ajuda das pessoas, das entidades. E vocês, com certeza, são um braço importante no resgate e na possibilidade de dar para essas pessoas uma qualidade de vida melhor — completou.

Romário no evento da World Legends Cup 2026, no Rio de Janeiro (Foto: Fernanda Gondim/Lance!)

World Legends Cup 2026 🌎

A edição inaugural reúne oito seleções nacionais e mais de 170 ex-jogadores, que voltam a vestir as cores de seus países em partidas festivas, além de participarem de uma série de atividades paralelas. O campeonato disputado em formato eliminatório será realizado em sete jogos, com partidas divididas em dois tempos de 25 minutos. A seguir, veja as nações representadas, com os respectivos capitães e técnicos de cada equipe nacional:

Arábia Saudita 🟢⚪

Capitão: Yasser Al-Qahtani

Técnico: Majed Abdullah

Argentina 🔵⚪

Capitão: Sergio Agüero

Técnico: Gabriel Batistuta

Brasil 🟢🟡

Capitão: Cafu

Técnico: Zico

Espanha 🔴🟡🔴

Capitão: Carles Puyol

Técnico: Fernando Hierro

França 🔵⚪🔴

Capitão: Thierry Henry

Técnico: Patrick Vieira

Países Baixos 🔴⚪🔵

Capitão: Clarence Seedorf

Técnico: Ruud Gullit

Itália 🟢⚪🔴

Capitão: Gianluigi Buffon

Técnico: Paolo Maldini

Nigéria 🟢⚪🟢

Capitão: Nwankwo Kanu

Técnico: Khalilou Fadiga

Ainda não foram divulgados o calendário de jogos, os estádios que receberão as partidas e o formato completo das ativações. As informações serão apresentadas após a coletiva no Rio de Janeiro.

