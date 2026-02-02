A World Legends Cup, conhecida como a Copa do Mundo das Lendas, foi oficialmente apresentada nesta segunda-feira (2) no Teatro Roxy, em Copacabana (RJ). A competição reunirá ex-jogadores que retornarão aos gramados representando suas seleções e disputarão o título mundial. A primeira edição será realizada ainda este ano na cidade do Rio de Janeiro.

Na cerimônia de abertura do evento, astros do futebol mundial já aposentados apresentaram o formato da competição inédita. Clarence Seedorf, sócio do projeto, foi a principal voz ao detalhar a dinâmica do torneio. Entre os nomes internacionais presentes estavam Alessandro Nesta (Itália) e Javier Saviola (Argentina), enquanto, pelo lado brasileiro, as principais presenças incluíram Romário, Emerson e Athirson.

World Legends Cup 2026 🌎

A edição inaugural contará com oito seleções nacionais — Argentina, Brasil, França, Itália, Holanda, Espanha, Nigéria e Arábia Saudita — e reunirá mais de 170 lendas do futebol mundial. A cerimônia de abertura e todas as partidas da fase principal da World Legends Cup serão realizadas no Estádio Nilton Santos, enquanto as finais e a cerimônia de encerramento ocorrerão no Maracanã.

A escolha dos estádios e da primeira edição no Rio de Janeiro foi justificada pelo CEO do projeto, o saudita Nasr Jawid Bunyadi, e, principalmente, por Seedorf, ex-jogador do Botafogo e único nome estrangeiro que conhecia ambos os estádios. O troféu da competição foi criado pelo artista plástico italiano Antonio Moreno De Turco, residente no Brasil há cinco anos.

Clarence Seedorf apresenta a World Legends Cup no Teatro Roxy, em Copacabana (Foto: Pedro Ernesto/Lance!)

— As lendas do futebol carregam histórias, valores e influência que atravessam gerações e fronteiras. A World Legends Cup é um evento esportivo e de entretenimento de classe A, pensado para toda a família, que cria uma verdadeira ponte entre culturas e gerações. O Brasil será lembrado como o país que deu início à primeira edição da World Legends Cup, abrindo caminho para que futuras edições promovam seus países-sede ao redor do mundo — disse o idealizador do campeonato.

A competição será disputado no formato 11 contra 11, com um total de sete partidas. Os jogos terão 60 minutos de duração, além de intervalo, com substituições ilimitadas, sem prorrogação e decisão por pênaltis em caso de empate.

Criada como plataforma esportiva global com sede na Arábia Saudita, a World Legends Cup tem como missão celebrar as lendas do futebol e promover o esporte como instrumento de conexão entre culturas e impacto social. O projeto se insere na estratégia do país de se consolidar como um dos principais polos internacionais de desenvolvimento esportivo, por meio de investimentos em infraestrutura, formação de talentos e programas comunitários.

Vale lembrar que a Copa do Mundo de 2034 será sediada no país do Oriente Médio. As próximas edições da World Legends Cup serão realizadas na própria Arábia Saudita, em Riade; na China, em Xangai; e nos Estados Unidos, em Los Angeles.

A seguir, veja as nações representadas, com os respectivos capitães e técnicos de cada equipe nacional:

Arábia Saudita 🟢⚪

Capitão: Yasser Al-Qahtani

Técnico: Majed Abdullah

Argentina 🔵⚪

Capitão: Sergio Agüero

Técnico: Gabriel Batistuta

Brasil 🟢🟡

Capitão: Cafu

Técnico: Zico

Espanha 🔴🟡🔴

Capitão: Carles Puyol

Técnico: Fernando Hierro

França 🔵⚪🔴

Capitão: Thierry Henry

Técnico: Patrick Vieira

Países Baixos 🔴⚪🔵

Capitão: Clarence Seedorf

Técnico: Ruud Gullit

Itália 🟢⚪🔴

Capitão: Gianluigi Buffon

Técnico: Paolo Maldini

Nigéria 🟢⚪🟢

Capitão: Nwankwo Kanu

Técnico: Khalilou Fadiga

Além dos capitães e técnicos, diversos craques que marcaram a história das Copas do Mundo estão confirmados ou em negociações avançadas para participar da World Legends Cup. Pelo Brasil, destacam-se Romário, Emerson, Athirson, Kaká, Bebeto, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho Ricardo Rocha e Sávio, enquanto da Itália participam Christian Panucci, Francesco Totti e Nesta.

Da Argentina, está Saviola, e da Espanha, David Villa integra o torneio. Pela França, confirmados estão Claude Makélélé, Marcel Desailly e Christian Karembeu. Pela Nigéria, participam Jay-Jay Okocha e Daniel Amokachi, enquanto Ruud Gullit (Holanda) completa o grupo internacional garantido.

Equipe organizadora e participantes da World Legends Cup 2026 posam durante a cerimônia de abertura (Foto: Pedro Ernesto/Lance!)

Onde Assistir 📺

A Globo fechou acordo para a transmissão exclusiva da World Legends Cup no Brasil. O contrato, válido por cinco anos, garante exibição multiplataforma da emissora carioca, incluindo TV aberta, TV por assinatura e o site esportivo do grupo, além da geração de sinal internacional a partir do país.

Um documentário sobre a edição de 2026, realizada no Brasil, será produzido pelo Prime Video e lançado na plataforma de streaming. A previsão é que o torneio ocorra no segundo semestre deste ano.

A World Legends Cup conta com o apoio de um ecossistema de parceiros internacionais, incluindo CUFA (Central Única das Favelas), Promogates, Van Wagner Group, All American Licensing, Globo, Sport 5, entre outras organizações líderes em mídia, direitos comerciais, transmissão e produção de eventos. O projeto também recebe suporte da Prefeitura e do Governo do Estado do Rio de Janeiro.