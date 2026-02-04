menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Dorival compara números com Ancelotti e fala em lealdade quebrada em saída da Seleção: 'Impaciência generalizada'

Treinador do Corinthians diz que críticas foram desproporcionais

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 04/02/2026
14:01
Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)
imagem cameraDorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, desabou ao lembrar de sua saída da Seleção Brasileira. O treinador foi demitido pela CBF em março de 2025 após pouco mais de um ano no comando da equipe.

continua após a publicidade

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (04), no CT Joaquim Grava, o treinador afirmou que as críticas ao seu trabalho foram desproporcionais, disse que houve impaciência em torno do processo que vinha sendo construído e comparou os resultados obtidos sob seu comando aos números registrados por Carlo Ancelotti no início de sua trajetória à frente da equipe. Pela amarelinha, Dorival Jr. comandou a equipe em 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O aproveitamento foi de 58%.

— Nunca existiu mágoa com a Seleção, em sentido nenhum. É natural que tenham rolado desconfianças até ao meu trabalho. Críticas foram muito pesadas, pesadas demais. Em minha opinião, desconstruindo um trabalho de uma carreira toda. Engraçado é que os nossos resultados são próximos do professor Ancelotti. Nós tivemos 16, ele está atingindo 8. São números semelhantes. O entendimento do trabalho que vinha sendo feito foi mal visto, apenas isso que lamento. Eu não tenho dúvidas que faríamos um trabalho visando a Copa e chegaríamos com uma equipe em crescimento, em evolução, em processo que se faz necessário — disse Dorival.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O técnico também lamentou a postura de ex-companheiros e destacou que acreditava na evolução do time de olho na Copa do Mundo. 

— Ninguém pula etapas. Mas percebi uma impaciência generalizada e aconteceu uma situação desconfortável, até por ex-atletas e companheiros que tive contato claro, limpo e, da minha parte, leal. E que não aconteceu da parte dos outros. Entendia o momento que a CBF passava, com contestações. Então, o ambiente não era favorável, e mesmo assim estávamos ali, com segurança do que poderia acontecer. Eu sempre fiz trabalhos nesse sentido — seguiu.

Dorival Júnior comandou a Seleção pela 1ª vez em 23 de março de 2024, diante da Inglaterra
Dorival Júnior comandou a Seleção pela 1ª vez em 23 de março de 2024, diante da Inglaterra (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Após deixar a Seleção Brasileira, Dorival Júnior assumiu o comando do Corinthians e conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Segundo o treinador, os troféus são a prova de que o trabalho desenvolvido teria resultados.

continua após a publicidade

— E no sentido mata-mata, eu também sei trabalhar. A prova dos resultados que estamos tendo aqui, e não foi com equipes que eram favoritas… aqui não era favorito, no São Paulo, Ceará, o próprio Flamengo tinha dúvidas, e quando acabaram as duas competições que ganharmos (em 2022), diziam que qualquer um faria aquele trabalho, tentando menosprezar. Mas não me importo com isso — afirmou.

— Eu passei por tudo nesse país, mas eu sobrevivi. Vou continuar. Está na minha vida, no meu sangue. Não vou me deixar levar… o ser humano precisa se atentar às pessoas que estão ao seu lado — concluiu.

Números de Dorival Júnior

Pelo Brasil:

  1. 16 jogos
  2. 7V-7E-2D
  3. 58.3% aproveitamento
  4. 25 gols
  5. 17 gols sofridos

Pelo Corinthians:

  1. 50 jogos
  2. 21 vitórias
  3. 14 empates
  4. 15 derrotas
  5. 51.3% aproveitamento
  6. 55 gols marcados
  7. 46 gols sofridos
  8. 2 títulos

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias