O técnico Dorival Júnior, do Corinthians, desabou ao lembrar de sua saída da Seleção Brasileira. O treinador foi demitido pela CBF em março de 2025 após pouco mais de um ano no comando da equipe.

Em entrevista coletiva realizada na tarde desta quarta-feira (04), no CT Joaquim Grava, o treinador afirmou que as críticas ao seu trabalho foram desproporcionais, disse que houve impaciência em torno do processo que vinha sendo construído e comparou os resultados obtidos sob seu comando aos números registrados por Carlo Ancelotti no início de sua trajetória à frente da equipe. Pela amarelinha, Dorival Jr. comandou a equipe em 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O aproveitamento foi de 58%.

— Nunca existiu mágoa com a Seleção, em sentido nenhum. É natural que tenham rolado desconfianças até ao meu trabalho. Críticas foram muito pesadas, pesadas demais. Em minha opinião, desconstruindo um trabalho de uma carreira toda. Engraçado é que os nossos resultados são próximos do professor Ancelotti. Nós tivemos 16, ele está atingindo 8. São números semelhantes. O entendimento do trabalho que vinha sendo feito foi mal visto, apenas isso que lamento. Eu não tenho dúvidas que faríamos um trabalho visando a Copa e chegaríamos com uma equipe em crescimento, em evolução, em processo que se faz necessário — disse Dorival.

O técnico também lamentou a postura de ex-companheiros e destacou que acreditava na evolução do time de olho na Copa do Mundo.

— Ninguém pula etapas. Mas percebi uma impaciência generalizada e aconteceu uma situação desconfortável, até por ex-atletas e companheiros que tive contato claro, limpo e, da minha parte, leal. E que não aconteceu da parte dos outros. Entendia o momento que a CBF passava, com contestações. Então, o ambiente não era favorável, e mesmo assim estávamos ali, com segurança do que poderia acontecer. Eu sempre fiz trabalhos nesse sentido — seguiu.

Dorival Júnior comandou a Seleção pela 1ª vez em 23 de março de 2024, diante da Inglaterra (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Após deixar a Seleção Brasileira, Dorival Júnior assumiu o comando do Corinthians e conquistou os títulos da Copa do Brasil e da Supercopa Rei. Segundo o treinador, os troféus são a prova de que o trabalho desenvolvido teria resultados.

— E no sentido mata-mata, eu também sei trabalhar. A prova dos resultados que estamos tendo aqui, e não foi com equipes que eram favoritas… aqui não era favorito, no São Paulo, Ceará, o próprio Flamengo tinha dúvidas, e quando acabaram as duas competições que ganharmos (em 2022), diziam que qualquer um faria aquele trabalho, tentando menosprezar. Mas não me importo com isso — afirmou.

— Eu passei por tudo nesse país, mas eu sobrevivi. Vou continuar. Está na minha vida, no meu sangue. Não vou me deixar levar… o ser humano precisa se atentar às pessoas que estão ao seu lado — concluiu.

Números de Dorival Júnior

Pelo Brasil:

16 jogos 7V-7E-2D 58.3% aproveitamento 25 gols 17 gols sofridos

Pelo Corinthians: