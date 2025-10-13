Depois de golear a Coreia do Sul por 5 a 0 na última sexta-feira, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça (14), diante do Japão. O confronto completa a penúltima Data Fifa de 2025, que volta a acontecer pela última vez em novembro. O segundo adversário asiático da equipe de Carlo Ancelotti é mais uma equipe tradicional que disputa Copas do Mundo, mas é mais uma rival que tem uma disparidade financeira significativa em comparação aos atletas brasileiros.

Assim como foi no duelo contra os sul-coreanos, o amistoso contra o Japão exibe um cenário de grande diferença entre o potencial dos jogadores do Brasil e seus adversários. No primeiro amistoso da Data Fifa, Vini Jr, Rodrygo, Estêvão e Matheus Cunha formaram o ataque do Brasil. Juntos, o quarteto é avaliado em 350 milhões de euros, o que corresponde a R$ 2,24 bilhões na cotação mais atualizada. Do lado japonês, todo o elenco é cotado em 203,5 milhões de euros, ou R$ 1,3 bilhão.

Não são todas as cominações de nomes que valem mais que todo o time do Japão. O quarteto do primeiro amistoso é o mais caro possível e coloca os mais valiosos entre os oito convocados pelo técnico italiano. No total, o ataque do Brasil é estimado em 465 milhões de euros, ou R$ 2,98 bilhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

No recorte dos atletas, Vini Jr, que é o mais valioso da Seleção, é apontado com valor de mercado de 150 milhões de euros (R$ 961 milhões), em atualização feita no dia 1º de outubro. O valor corresponde a 73% do valor total do elenco japonês. Outro cenário que destaca o peso financeiro do atacante do Real Madrid é que o quarteto que terminou o jogo da Coreia do Sul vale menos do que ele sozinho.

No apito final, Acelotti tinha Rodrygo, Igor Jesus, Richarlison e Lucas Paquetá como os jogadores mais à frente, por mais que Paquetá estivesse cumprindo outra função tática. Os quatro, juntos, valem 143 milhões de euros (R$ 916 milhões), o que é 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) a menos que o atacante.

O jogador mais caro do Japão é o atacante Takefusa Kubo, que atua na Real Sociedade, da Espanha. O atleta de 24 anos é avaliado em 30 milhões de euros (R$ 192 milhões). O top três fica completo com Ritsu Doan, ponta do Frankfurt, da Alemanha, que vale 25 milhões de euros (R$ 160 milhões), e Zion Suzuki e Kaishu Sano. O primeiro é goleiro do Parma, da Itália, e o segundo atua no Mainz 05, da Alemanha, e são avaliados em 20 milhões de euros (R$ 128 milhões).

