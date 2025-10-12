De volta ao Japão com a Seleção, Richarlison descarta volta imediata ao Brasil

Quatro anos depois de conquistar o ouro olímpico com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, Richarlison está de volta ao Japão. Em 2021, o atacante foi um dos protagonistas da campanha que garantiu o bicampeonato olímpico ao Brasil e marcou época ao liderar o ataque da equipe. Agora, o jogador retorna ao país para disputar um amistoso com a seleção principal, revivendo lembranças marcantes da carreira.

- A alegria é muito grande, né? Tenho boas lembranças. Conquistamos o ouro olímpico lá. É um país que eu gosto muito. Espero receber o carinho do torcedor lá também - disse Richarlison, em entrevista à CBFTV.

Apesar do clima nostálgico e do carinho com o Japão, o futuro do atacante segue sendo tema de especulações. Uma delas envolve o Vasco, que estaria interessado em contar com o jogador em 2026, numa possível troca por Rayan, uma das principais promessas do clube carioca. No entanto, segundo uma pessoa ligada ao estafe de Richarlison, a chance de retorno ao futebol brasileiro antes da Copa do Mundo é praticamente inexistente.

- Zero chance do Richarlison voltar agora! Ele está bem lá! Não liberaram nem pra clubes da Premier League - afirmou um membro do staff do jogador.

Atualmente no Tottenham, o atacante de 28 anos mantém o foco total em seguir na Premier League, considerado um passo fundamental para permanecer no radar de Carlo Ancelotti e garantir vaga na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Nos bastidores, Richarlison chegou a receber sondagens do Orlando City, da Major League Soccer (MLS). O clube americano tinha a intenção de transformá-lo em uma das principais figuras da liga no ciclo pré-Mundial, mas o alto valor pedido pelo Tottenham — cerca de 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 256 milhões) — travou as negociações.

Enquanto o futuro segue indefinido, o presente é de reencontros. Richarlison integra a delegação brasileira que enfrentará o Japão, nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), em amistoso preparatório para o Mundial. O atacante volta ao palco onde viveu um dos capítulos mais marcantes da sua trajetória - agora com novas metas e uma Copa do Mundo no horizonte.

