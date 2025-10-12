Seleção Brasileira divulga programação para o amistoso diante do Japão

A Seleção Brasileira divulgou neste domingo (12) a programação voltada para o amistoso contra o Japão. A partida será disputada na próxima terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Tóquio.

Ainda neste domingo, o Brasil realizou o último treino em Seul, na Coreia do Sul, antes de seguir viagem para a capital japonesa.

A única mudança em relação à escalação do jogo anterior foi a entrada do goleiro Hugo Souza na vaga de Bento.

Na última sexta-feira (10), a Seleção goleou a Coreia do Sul por 5 a 0, no Estádio da Copa do Mundo de Seul, com gols de Estêvão (2), Rodrygo (2) e Vini Jr.

O cronograma prevê um treino nesta segunda-feira (13), no Estádio Nacional de Tóquio com entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti e do meia Bruno Guimarães.

Seleção Brasileira venceu a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso em Seul. (Foto: Rafael Ribeiro/ CBF)

Confira a programação:

Segunda-feira (13)

Treino no Ajinomoto Stadium (Estádio Nacional de Tóquio)

14h (horário local) - Acesso liberado aos jornalistas

15h (horário local) - Coletiva de imprensa Oficial da partida

16h (horário local) - treino (somente com 15 minutos abertos para a imprensa)

Participantes: Ancelotti e Bruno Guimarães

Terça-feira (14)

19h30 (horário local) e 7h30 (de Brasília) - amistoso entre o Japão e o Brasil

21h45 (horário local) - coletiva de imprensa pós-jogo

Amistosos:

Após a vitória sobre a Coreia do Sul, o atacante Estêvão comentou à CBF TV sobre a alegria de voltar a marcar com a camisa da Seleção Brasileira. O jovem já havia balançado as redes no Maracanã, na penúltima partida das Eliminatórias, contra o Chile.

— Só tenho a agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo. Estou trabalhando muito, lutando todos os dias para que coisas boas aconteçam — e elas estão chegando. Dedico esse momento à minha família e a Deus eu só tenho a agradecer — afirmou.

Já Carlos Augusto vive sua segunda convocação para a Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti e, em entrevista à CBF TV, comentou sobre o estilo de jogo dos asiáticos.

— A gente sabe que a escola asiática é muito disciplinada taticamente. Eles correm e sempre dão o máximo em cada bola. A gente tem que fazer o nosso melhor, representar o nosso país da melhor forma e sair com a vitória sempre — afirmou.

Antes desta oportunidade para os jogos na Ásia, o paulista de Campinas havia sido convocado em junho, para as partidas contra Equador e Paraguai, e comemorou o retorno à Seleção após mais de um ano afastado da Amarelinha.

— É claro que é o sonho de todo jogador representar a Seleção. Eu acabei vindo com o Diniz, depois fiquei um ano e meio fora, e tenho trabalhado muito para continuar sendo lembrado. É muito bom ter essa confiança, acho que é fruto de trabalho. Espero sempre dar o meu melhor no clube e no dia a dia aqui, para representar da melhor forma o nosso país — celebrou Carlos Augusto.

Revelado pelo Corinthians em 2018, Carlos Augusto atua no futebol italiano desde 2020. Ele iniciou sua trajetória no Monza, onde permaneceu até 2023, quando se transferiu para a Inter de Milão. Ele ganhou minutagens com a Seleção no duelo diante da Coreia do Sul ao entrar no jogo na vaga de Douglas Santos.