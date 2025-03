Atacante Dudu, do Cruzeiro, critica momento do futebol brasileiro

O atacante Dudu, do Cruzeiro, em entrevista coletiva na Toca da Raposa, nesta quarta-feira (26), lamentou a derrota da Seleção Brasileira para a Argentina por 4 a 1, na terça-feira (25), em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do ano que vem. O jogador também criticou a situação atual do futebol brasileiro e, ao ser perguntado sobre o resultado do dia anterior, foi logo avisando:

- Pergunta difícil, hein!!! Por ser brasileiro, a gente fica triste com a derrota. Nem sei como responder a essa pergunta direito - afirmou Dudu.

O atacante do Cruzeiro, no entanto, destacou os méritos da Seleção Argentina:

- O Brasil foi jogar contra uma grande equipe, campeã do mundo, que vem jogando um futebol legal, jogado, não mais aquela Argentina de antigamente, que dava porrada. Eles estão jogando futebol - comentou Dudu, inadvertidamente usando o mesmo termo falado pelo atacante Raphinha, antes do jogo, que provocou muita polêmica.

Para Dudu, futebol brasileiro tem de melhorar como um todo

Dudu também aproveitou para comentar o momento do futebol brasileiro, numa crítica indireta à administração da Confederação Brasileira de Futebol (CBF):

- A gente sabe que tem de ter melhoria no futebol brasileiro, não só na Seleção Brasileira, mas no futebol, com gramado natural ou sintético, com juízes, com todo tipo de coisa que a gente tem para fazer um futebol melhor nesse país e tem de melhorar nisso. Espero que, nos próximos anos, nosso futebol possa estar evoluindo, crescendo, para ter uma liga forte, para vir mais jogadores para o Brasil, para quererem vir mais jogadores, para ter competição maior ainda. Acho que temos de dar um passinho para trás para dar dois para frente depois - disse.

O atacante Dudu foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez pelo técnico Mano Menezes, em 2011, quando atuava pelo Dínamo de Kiev. Em 2017, voltou a ser chamado, pelo técnico Tite, quando já defendia o Palmeiras. Ele disputou três jogos com a camisa canarinho e marcou um gol.