Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, irá a público nesta quarta-feira (26) para tratar sobre assuntos relacionados à Seleção Brasileira. O mandatário se recusou a conversar com jornalistas após a goleada sofrida diante da grande rival Argentina por 4 a 1 em Buenos Aires, mas enquanto caminhava, afirmou aos presentes na zona mista que falará neste dia seguinte ao vexame.

Uma posição sobre a situação do técnico Dorival Júnior deve ser anunciada por parte de Ednaldo. O comandante do Brasil vive momento de pressão, ampliada justamente após a derrota no clássico, e um movimento nas redes sociais ganhou força, no qual o treinador era alvo de pedidos de demissão por parte de torcedores.

Dorival chegou pouco depois da renovação de Carlo Ancelotti com o Real Madrid. Ednaldo chegou a afirmar publicamente que tinha acerto com o técnico italiano, que chegaria ao final de seu contrato anterior; entretanto, Carletto negou as conversas e assinou a extensão do vínculo com o clube espanhol. Fernando Diniz, interino da Seleção, foi substituído pelo ex-volante, que à época, era o atual bicampeão da Copa do Brasil, já que ergueu as taças da Copa do Brasil de 2022 e 2023 por Flamengo e São Paulo, respectivamente.

O trabalho de Dorival Júnior, entretanto, não agrada a torcida. Em 16 jogos, são sete vitórias, sete empates e duas derrotas, sofridas diante de Paraguai e, agora, Argentina. No meio do período, o comandante fracassou na Copa América: depois de passar na bacia das almas pela fase de grupos, o time caiu diante do Uruguai na fase de quartas de final.

🕴️ Ednaldo seguirá como presidente da CBF

Ednaldo Rodrigues, em meio a toda a polêmica, foi reeleito presidente da CBF e seguirá no cargo até 2030. O evento protocolar realizado um dia antes da goleada no Monumental de Núñez foi protocolar, já que não havia oposição. Ronaldo Fenômeno, ídolo do futebol nacional, tentou candidatura, mas não recebeu apoio das federações e dos clubes, e desistiu das eleições.

