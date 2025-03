Sormani detona jogador da Seleção Brasileira e culpa torcedores: ‘Geração de Enzos’

O jornalista Fábio Sormani não poupou palavras aos jogadores da Seleção Brasileira, após a goleada por 4 a 1 sofrida para a Argentina, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. No programa "Opinião Placar", o jornalista detonou a atuação da zaga brasileira na partida.

- Essa geração de Enzos está acabando com o futebol brasileiro. Eu falo de você, torcedor, que fica babando e puxando o saco da Premier League e do futebol europeu. Estão acabando com nosso futebol! Vocês, seus Enzo de m****! Nunca me deixei enganar por Premier League e por Champions League - desabafou Sormani.

- Jogador da Premier League devia ser proibido de ser convocado pra jogar na Seleção Brasileira. Aquele Murillo é um hipopótamo! Ele parecia um boi em campo! E esse cara é tido com um dos 5 principais zagueiros da Premier League. Se ele é um dos 5 melhores da Premier League, a Premier League é um lixo! É uma bosta! - detonou.

Em campo, a Seleção Brasileira sofreu a maior goleada desde 2014 - mais precisamente, no fatídico 7 a 1 diante da Alemanha. No primeiro tempo, Julián Álvarez e Enzo Fernández foram às redes com menos de 15 minutos. Matheus Cunha contou com falha de Romero e recolocou o Brasil no jogo, mas Alexis Mac Allister e Giuliano Simeone ampliaram a vantagem e deram números finais a uma atuação de almanaque do time comandado por Lionel Scaloni, que não pôde contar com o astro Lionel Messi.

Situação de Brasil e Argentina nas Eliminatórias

Com a goleada, o Brasil cai para a 4ª colocação das Eliminatórias, com 21 pontos. O time volta a campo apenas em junho, quando encara o Equador (dia 5, fora de casa) e Paraguai (dia 10, no País, mas em local ainda indefinido). Já classificada para a Copa do Mundo, a Argentina chegou aos 31 pontos e terá pela frente Chile (fora) e Colômbia (casa).

