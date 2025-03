Atuação de Arana em jogo da Seleção é criticada nas redes sociais

A atuação do lateral-esquerdo do Atlético-MG, Guilherme Arana, na goleada sofrida pelo Brasil para a Argentina por 4 a 1, terça-feira (25), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, recebeu muitas críticas da torcida brasileira nas redes sociais. O jogador realmente não teve boa atuação, assim como toda a equipe do técnico Dorival Júnior de um modo geral.

Guilherme Arana apareceu mal em três gols da Argentina. No primeiro, marcado por Julián Álvarez aos 4 minutos de jogo, o lateral estava no meio da área, mas não conseguiu impedir a finalização do jogador argentino. No segundo gol, Arana não cortou o cruzamento antes de a bola desviar em Murillo e cair nos pés de Enzo Fernández. E, no último gol argentino, o lateral do Atlético-MG falhou na marcação de Simeone, que finalizou para fechar a goleada. Ofensivamente, a participação de Arana também foi nula na partida da Seleção Brasileira.

Guilherme Arana já disputou 13 jogos com a Seleção Brasileira principal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Nas redes sociais, torcedores e perfis especializados criticaram a fragilidade na marcação de Guilherme Arana e ainda lembraram a derrota do Atlético-MG para o Botafogo, na final da Copa Libertadores do ano passado, também no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Essa foi a 11ª convocação de Guilherme Arana para a Seleção Brasileira principal. O lateral já disputou 13 partidas com a camisa canarinho, com sete vitórias, três empates e três derrotas.

Guilherme Arana se reapresenta ao Atlético-MG nesta quinta-feira (27)

Guilherme Arana volta a treinar com os companheiros de clube na Cidade do Galo na manhã desta quinta-feira (27), visando a estreia do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30.