Uma declaração de Raphinha a Romário ao canal de YouTube do ex-jogador agitou os bastidores da partida entre Argentina e Brasil, que se enfrentam na noite desta terça-feira (25), às 21h (de Brasília), em Buenos Aires (ARG). O Lance! entrevistou o tetracampeão mundial e abordou o tema. Segundo o Baixinho, ele sentiu firmeza na resposta do atacante, mas esclareceu a utilização do termo "porrada".

- Senti (firmeza). O problema é que tem alguns jornalistas são babacas, escrotos. Ficam reprovando o que o cara falou. Tem uns aí que ficam reprovando até o que eu perguntei, tomar no c* deles. Pergunto o que eu quero e o Raphinha tem todo o direito de responder o que quer. Vi no Raphinha um jogador de muita personalidade, parabéns para ele. Espero que ele possa fazer gol, gol que ajude o Brasil a ganhar dos argentinos. Ganhar da Argentina é tudo de bom - iniciou Romário.

Romário comenta "caso Raphinha" em entrevista ao Lance! (Foto: Lance!)

- O dar porrada não é porrada em si (de briga). Dar porrada é ganhar, fazer gol, ir para cima dos caras. Eu nunca fui o tipo de cara de dar porrada. Já tomei e já dei. Mas contra a Argentina tem que tá preparado, inclusive para dar porrada ganhando e dar porrada mesmo porque os caras são fod*s. Tem que se colocar e se posicionar, se não os caras atropelam - completou em outro trecho.

Relembre a polêmica entre Raphinha x Argentina

Em entrevista ao canal "RomárioTV", Raphinha respondeu Romário se daria "porrada neles", ao abordar o confronto contra a Argentina, válido pelas Eliminatórias. Confira a conversa entre eles:

– Jogar contra a Argentina, nossa maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? – perguntou Romário.

– Porrada neles. Sem dúvida. Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver que ser – respondeu Raphinha.

– Gostei, é isso aí. Nos argentinos tem que bater doído, porque eles são fod*s – afirmou o ex-jogador.

– Porrada deles – reforçou o atacante do Barcelona.

– Para finalizar: vai fazer a porr* do gol contra a Argentina? – perguntou Romário.

– Vou. Com tudo – finalizou o camisa 11 do Brasil.

Romário e Raphinha durante entrevista (Foto: Reprodução)

Seleção precisa de jogadores com personalidade

No bate-papo com o Lance!, Romário chamou a atenção para a ausência de personalidade de jogadores que se destacam em seus clubes, mas não conseguem reproduzir isso com a Amarelinha.

- Essa coisa da personalidade de antigamente, pouquíssimos jogadores, atualmente, têm. Dá para contar nos dedos. Tem uma diferença entre jogar no time e jogar na Seleção Brasileira. Há uma responsabilidade muito grande com a camisa da Seleção. Infelizmente alguns jogadores, que são convocados pelo o que fazem em seus times, não conseguem fazer quando são convocados - iniciou.

Romário em ação pela Seleção Brasileira (Foto: AFP)

- No caso da Argentina, já tive a oportunidade de jogar esse tipo de jogo, tem um saborzinho especial, independente de ser amistoso ou não. Tenho certeza que o Brasil vai fazer um grande jogo. É isso que a gente espera (...) Teria que ser (uma virada de chave), seria do caralh*. - complementou.