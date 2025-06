Um reforço de peso para o Chelsea no Mundial de Clubes vai render uma bolada aos cofres do Fluminense. O atacante João Pedro, cria de Xerém, trocou o Brighton pelo time de Londres em uma negociação milionária, e o Tricolor tem direito a uma fatia do valor por ser o clube formador do atleta.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea pagará mais de 50 milhões de libras (cerca de R$ 376 milhões) pela contratação, que foi feita na janela especial da FIFA para o torneio.

Quanto o Fluminense vai receber pela venda de João Pedro?

Por ter formado João Pedro dos 12 aos 18 anos, o Fluminense tem direito a 2,5% do valor total da negociação, graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA.

Considerando o valor de 50 milhões de libras, o Tricolor irá receber 1,25 mi de libras, o que equivale a aproximadamente R$ 9,4 milhões na cotação atual. O valor pode aumentar, pois o acordo entre os clubes ingleses também prevê bônus por metas alcançadas pelo jogador.

Xerém: uma fonte de receita contínua

Esta não é a primeira vez que o Fluminense lucra com João Pedro após sua saída. Quando o atacante foi vendido do Watford para o Brighton, em 2023, por R$ 188 milhões, o clube carioca também recebeu cerca de R$ 10 milhões pela negociação, mostrando como a "Fábrica de Talentos" de Xerém continua a gerar receita para o clube a longo prazo.

Reforço para encarar o Palmeiras

A chegada de João Pedro ao Chelsea tem um tempero especial para o futebol brasileiro. O atacante, que tem passagens pela Seleção Brasileira, vai ser contratado para reforçar a equipe de Enzo Maresca justamente para a disputa das quartas de final do Mundial, que será contra o Palmeiras, na próxima sexta-feira.