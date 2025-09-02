Seleção Brasileira completa: Raphinha se junta ao grupo na Granja Comary

TERESÓPOLIS — Desfalcada no primeiro dia na Granja Comary, a Seleção Brasileira está completa no segundo dia de atividade para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante Raphinha, do Barcelona, foi o último dos jogadores a se apresentar, na manhã desta terça-feira (2), e agora o grupo conta com todos os 24 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti.

Na segunda (1), o Brasil iniciou os trabalhos sem Lucas Paquetá, Jean Lucas e Lino, desfalques por desgaste, além de Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e, por fim, Raphinha. Agora, Ancelotti comanda o primeiro treino com todos os atletas e deve começar a esboçar a escalação para enfrentar o Chile.

O Brasil vai a campo nesta quinta-feira (4), no Maracanã, e depois viajará para enfrentar a Bolívia fora de casa. Essas serão as duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo - a Seleção já está classificada para o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2025.

Paquetá de volta é destaque na preparação da Seleção Brasileira

O treino da Seleção Brasileira na Granja Comary também terá os holofotes voltados a Lucas Paquetá, meia do West Ham, que está de volta à lista de convocados para compromissos com a Amarelinha. Ele não foi a campo no primeiro dia e fez apenas trabalho regenerativo em Teresópolis.

Na primeira atividade, todos buscaram imagens do atleta em seu retorno à Seleção. O meia desceu posteriormente para acompanhar as orientações táticas com Samuel Lino e Jean Lucas, também desfalques dentro do mesmo planejamento.