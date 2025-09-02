menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção Brasileira completa: Raphinha se junta ao grupo na Granja Comary

Brasil conta com todos os 24 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti nos treinos

Raphinha Seleção Brasileira
imagem cameraRaphinha em campo pela Seleção Brasileira (Foto: Gil Gomes/AGIF)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
ENVIADO ESPECIAL
Avatar
Leonardo Bessa Simões
ENVIADO ESPECIAL
Dia 02/09/2025
14:17
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Relacionadas

TERESÓPOLIS — Desfalcada no primeiro dia na Granja Comary, a Seleção Brasileira está completa no segundo dia de atividade para as últimas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante Raphinha, do Barcelona, foi o último dos jogadores a se apresentar, na manhã desta terça-feira (2), e agora o grupo conta com todos os 24 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na segunda (1), o Brasil iniciou os trabalhos sem Lucas Paquetá, Jean Lucas e Lino, desfalques por desgaste, além de Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e, por fim, Raphinha. Agora, Ancelotti comanda o primeiro treino com todos os atletas e deve começar a esboçar a escalação para enfrentar o Chile.

O Brasil vai a campo nesta quinta-feira (4), no Maracanã, e depois viajará para enfrentar a Bolívia fora de casa. Essas serão as duas últimas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo - a Seleção já está classificada para o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, em 2025.

continua após a publicidade

➡️Brasil x Chile: 45 mil ingressos já vendidos para despedida da Seleção no Maracanã
➡️ Seleção tem instruções em três idiomas e Casemiro ‘auxiliar’

Paquetá de volta é destaque na preparação da Seleção Brasileira

O treino da Seleção Brasileira na Granja Comary também terá os holofotes voltados a Lucas Paquetá, meia do West Ham, que está de volta à lista de convocados para compromissos com a Amarelinha. Ele não foi a campo no primeiro dia e fez apenas trabalho regenerativo em Teresópolis.

continua após a publicidade

Na primeira atividade, todos buscaram imagens do atleta em seu retorno à Seleção. O meia desceu posteriormente para acompanhar as orientações táticas com Samuel Lino e Jean Lucas, também desfalques dentro do mesmo planejamento.

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira na Granja Comary (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias