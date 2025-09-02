TERESÓPOLIS — Seleção Brasileira realizou, na tarde desta terça-feira (2), o segundo treino na Granja Comary, em Teresópolis, em preparação para os jogos com Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Veja imagens:

➡️João Pedro busca nova marca no Maracanã, agora pela Seleção

Como de praxe, apenas os primeiros 15 minutos foram abertos à imprensa. Nesse período, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou para conversar, no reservado, com Gabriel Magalhães e o auxiliar Paul Clement. Os jogadores foram ao primeiro campo para rápida atividade física em aquecimento e, logo em seguida, para uma roda do tradicional "bobinho".

Esse é o primeiro treino da Seleção com o elenco completo. O técnico Carlo Ancelotti vai aproveitar para encaminhar a equipe para o jogo da quinta-feira.

Seleção mira segundo lugar nas Eliminatórias

Terceiro colocado na tabela das Eliminatórias — tem os mesmos 25 pontos do Equador, mas perde por 8 a 5 no saldo de gols —, o Brasil não tem mais chance de conquistar o título simbólico do qualificatório. O posto já pertence à Argentina, que soma 35. Mas, se vencer os confrontos diante de Chile e Bolívia, a equipe nacional tem boas chances de terminar na segunda colocação.

A Seleção Brasileira faz o último treino antes do confronto com os chilenos na manhã desta quarta-feira. No início da tarde, a delegação se desloca para o Rio, onde ficará concentrada para o jogo da quinta, no Maracanã. O grupo de jogadores volta a Teresópolis na sexta-feira para a sequência da preparação. Na terça-feira (9), o Brasil encerra a participação nas Eliminatórias diante da Bolívia, em El Alto.

