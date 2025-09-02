João Pedro busca nova marca no Maracanã, agora pela Seleção

O atacante João Pedro, do Chelsea, marcou o primeiro gol como profissional no Maracanã. Foi no palco de Brasil x Chile desta quinta-feira (4), pelas Eliminatórias, que o atacante fez também seu primeiro triplete (ou hat-trick). Agora, ele espera que o estádio lhe deixe marcado por mais um feito na carreira: o primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira.

— Sou um jogador jovem que busca sempre estar em evolução. Sou o mesmo João Pedro de sempre, garoto que tem sonhos e busca sempre alcançá-los. Um já foi cumprido, que é estar na Seleção. Outro agora é buscar o primeiro gol — disse o atacante nesta terça-feira, durante coletiva de imprensa na Granja Comary, em Teresópolis.

Até aqui, João Pedro tem participação em três jogos pelas Eliminatórias. Ele foi convocado pela primeira vez para a rodada das Eliminatórias de novembro de 2023, para os jogos com Colômbia e Argentina, quando o Brasil ainda era comandado por Fernando Diniz. Este ano, esteve na última lista de Dorival Júnior, coincidentemente diante dos mesmos adversário.

Na Granja Comary, João Pedro trabalha pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti. Em grande fase, ele quer deixar boa impressão nesta Data Fifa para se manter na dianteira na busca por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. E, num setor do campo em que sobram opções, João Pedro tem na versatilidade um fator a mais.

— Cada vez que eu venho aqui (para a Seleção) eu venho cada vez mais preparado. Consigo jogar como 10 também, mas também tenho esse faro de gol. O futebol europeu tem sido muito importante, não tem mais 9 fixo, ficou para trás. O futebol tem evoluído, eu também. Acredito que se o Ancelotti me convocou é porque ele vem gostando do meu futebol.

