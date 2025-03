James Rodríguez questiona arbitragem: ‘Queria que o Brasil ganhasse?’

O meia James Rodríguez reclamou da arbitragem na derrota da Colômbia para a Seleção Brasileira, por 2 a 1, na última quinta-feira (20), no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em tom de revolta, o camisa 10 questionou a integridade do árbitro Alexis Herrera (VEN).

Em passagem na zona mista, James Rodríguez declarou que a Colômbia foi prejudicada pela arbitragem no confronto contra o Brasil. Para ele, a arbitragem favoreceu o time brasileiro em faltas marcadas durante a partida e no tempo de acréscimos do segundo tempo.

- Tivemos chances e o árbitro nos condicionou um pouco, apitando qualquer falta a favor deles (Brasil). Não vejo como eles poderiam ter vencido, um empate teria sido mais justo - iniciou o jogador, antes de completar.

- Poucos times venceram o Brasil aqui… O árbitro, não sei onde ele dá 10 minutos a mais, sendo que a jogada entre 'Davo' e Becker foi no máximo 6 minutos. No final, o que ele queria, que o Brasil ganhasse? Muito ruim, é até suspeito. Quando havia dúvidas, era tudo para eles - concluiu.

Brasil x Colômbia

Com a derrota para a Seleção Brasileira, a Colômbia caiu para 6º lugar na classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O próximo compromisso da equipe de James Rodríguez será contra o Paraguai. A partida está marcada para acontecer nesta terça-feira (25), às 21h, no Estádio Roberto Melendez Metropolitan, em Barranquilla.