TERESPÓPOLIS - A Seleção Brasileira deverá ter um quarteto ofensivo para encarar o Chile nesta quinta-feira (4), no Maracanã, pela penúltima rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. E a tendência é que o mais agudo dos atacantes seja João Pedro, do Chelsea, que vive grande fase e tem bom histórico no mais tradicional dos estádios brasileiros.

A definição da equipe ficará para o treino desta quarta-feira pela manhã, o último antes do jogo com os chilenos, mas o primeiro esboço de time aconteceu na atividade desta terça na Granja Comary, em Teresópolis.

Sem Vini Jr., que não foi convocado por estar suspenso para a primeira das duas partidas desta Data Fifa, e com problemas de cortes de jogadores, especialmente nas laterais, Carlo Ancelotti está preparando a Seleção Brasileira com a base que já vem montando desde a primeira convocação, além dos jogadores com mais rodagem.

Assim, uma escalação que foi testada nesta terça-feira teve Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rafinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.

Gabriel Magalhães e Raphinha não participaram do treino de segunda-feira, mas devem ser os titulares pelo momento que vivem. O defensor do Arsenal, inclusive, conversou a sós com Ancelotti e com o auxiliar-técnico Paul Clement durante a parte do treino que foi aberta à imprensa.

No ataque, João Pedro vive a expectativa de ser titular, mas sobretudo de marcar o primeiro gole pela Seleção. Foi no Maracanã, inclusive, que ele marcou pela primeira vez como jogador profissional.

Jogo no Maracanã marca despedida da Seleção

O confronto com o Chile no Rio será o último da Seleção Brasileira no País antes da Copa do Mundo de 2026. A confirmação foi do presidente da CBF, Samir Xaud, que esteve na Granja Comary nesta terça-feira.

No mês que vem, o Brasil fará amistosos com Coreia do Sul e Japão, na Ásia. Em outubro, o time de Carlo Ancelotti fará outros dois amistosos, desta vez com seleções africanas — não há ainda definição de adversário ou local. E, em março, a intenção é enfrentar seleções europeias.