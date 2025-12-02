O ex-jogador Roger Flores realizou um pedido para a próxima convocação do técnico Carlo Ancelotti diante do comando da Seleção Brasileira. Durante o programa "Seleção Sportv", desta terça-feira (2), o atual comentarista pediu a presença do meia Gerson, ex-Flamengo e atual Zenit, da Rússia, na lista dos selecionados.

Ao realizar o pedido, Roger reconheceu que a fase do jogador não é boa. Apesar disso, ele destacou a presença de outros jogadores, que também não estão bem nos respectivos clubes, e seguem sendo convocados.

— Mesmo sem estar bem, ou de repente diante de algum cenário que interfira nessa atual fase dele, eu levaria o Gerson para a Seleção. O Ancelotti convoca alguns outros jogadores que também não estão bem nos seus times (risos) — disse Roger Flores.

Seleção Brasileira

O Brasil não entra mais em campo durante 2025. A próxima Data Fifa está marcada para março. Até o momento da publicação desta matéria, ainda não existe a confirmação dos confrontos do período.

Vale destacar, que os próximos compromissos da Seleção Brasileira serão amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. O principal torneio do esporte acontece em junho com sedes nos Estados Unidos, Canadá e México.

