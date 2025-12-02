menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Roger Flores pede ex-Flamengo na Seleção Brasileira: 'Mesmo sem estar bem'

Jogador está no futebol da Rússia

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/12/2025
17:50
Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)
imagem cameraRoger Flores, comentarista da Globo, pediu Gerson na Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O ex-jogador Roger Flores realizou um pedido para a próxima convocação do técnico Carlo Ancelotti diante do comando da Seleção Brasileira. Durante o programa "Seleção Sportv", desta terça-feira (2), o atual comentarista pediu a presença do meia Gerson, ex-Flamengo e atual Zenit, da Rússia, na lista dos selecionados.

continua após a publicidade

➡️ Tabela da Copa do Mundo de 2026 será anunciada pela Fifa; veja data

Ao realizar o pedido, Roger reconheceu que a fase do jogador não é boa. Apesar disso, ele destacou a presença de outros jogadores, que também não estão bem nos respectivos clubes, e seguem sendo convocados.

— Mesmo sem estar bem, ou de repente diante de algum cenário que interfira nessa atual fase dele, eu levaria o Gerson para a Seleção. O Ancelotti convoca alguns outros jogadores que também não estão bem nos seus times (risos) — disse Roger Flores.

continua após a publicidade

🔔 Simule agora como será o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e descubra todos os grupos da competição

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Seleção Brasileira

O Brasil não entra mais em campo durante 2025. A próxima Data Fifa está marcada para março. Até o momento da publicação desta matéria, ainda não existe a confirmação dos confrontos do período.

Vale destacar, que os próximos compromissos da Seleção Brasileira serão amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. O principal torneio do esporte acontece em junho com sedes nos Estados Unidos, Canadá e México.

continua após a publicidade
Gerson no treino da Seleção Brasileira (foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Gerson no treino da Seleção Brasileira (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias