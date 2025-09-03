TERESÓPOLIS — A Seleção Brasileira terá uma quarta-feira curta de trabalho às vésperas do duelo com o Chile, no Maracanã, nesta quinta (4), às 21h30 (de Brasília). Diferente dos dois primeiros dias Teresópolis, na Região Serrana do Rio, os portões serão abertos na parte da manhã.

Primeiro, Carlo Ancelotti irá conceder entrevista coletiva às 9h30 para projetar o penúltimo confronto válido pelas Eliminatórias e falar sobre a preparação. A imprensa terá acesso à Granja Comary às 8h30.

Lucas Paquetá e Richarlison em destaque no treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Na sequência, os olhares serão voltados aos dois primeiros campos do Centro de Treinamento. O italiano comandará, às 11h, a atividade que definirá a escalação para a partida contra o Chile. A equipe não deve ter surpresas.

Como de praxe, jornalistas poderão acompanhar somente os primeiros 15 minutos. Depois do último treino e do almoço na Granja, a delegação descerá para o Rio de Janeiro por volta das 14h30 e direto ao hotel da concentração.

Último apoio à Seleção Brasileira antes da Copa

O duelo entre Brasil e Chile, no Maracanã, será o último da Seleção no país antes da viagem para a Copa do Mundo de 2026. Samir Xaud, presidente da CBF, confirmou que todas as outras janelas de convocações serão para partidas no exterior.

