Jean Lucas celebra reencontro com Paquetá e chance na Seleção: ‘Um sonho’
Volante do Bahia foi chamado para o lugar de Joelinton, do Newcastle, lesionado
- Matéria
- Mais Notícias
TERESÓPOLIS — Primeiro jogador a conceder entrevista coletiva na Granja Comary na Data Fifa de setembro, nesta terça-feira (2), o volante Jean Lucas destacou o sonho que é estar vestindo a camisa da Seleção Brasileira. O volante falou sobre a convocação e o reencontro com Lucas Paquetá, companheiro no Flamengo e no Lyon.
Relacionadas
➡️ CBF anuncia show de estrela brasileira antes de Brasil x Chile no Maracanã
— Eu acho que é um sonho para todo jogador. Eu venho de Campo Grande. Todo garoto que sonha em ser jogador de futebol sonha em investir a camisa da Seleção Brasileira. Então ali, naquele momento que eu recebi a notícia, foi algo extraordinário. Eu não sabia o que fazer, todo mundo veio correndo para me dar notícia — iniciou Jean Lucas.
Jean não participou do primeiro dia de trabalhos no campo, pois ficou na academia em atividade regenerativa. Ele, que foi chamado após lesão de Joelinton, do Newcastle, se apresentou pela manhã da última segunda-feira e elogiou o clima do grupo em Teresópolis.
— A primeira impressão aqui foi estar aqui com excelentes jogadores. Nunca tinha vindo na Granja, é espetacular. Eu fui muito bem recebido, já conhecia alguns jogadores, então isso foi bom para mim. Estou muito feliz de estar aqui — completou.
Encontro com Paquetá na Seleção
Também cria das categorias de base do Flamengo, Jean Lucas volta a treinar com Lucas Paquetá, uma das referências da posição. Eles jogaram juntos no Lyon, da França, e agora dividem novamente o gramado, com a camisa da Seleção Brasileira.
— Paquetá e eu jogamos desde a base, bastante tempo jogando juntos no Flamengo, também um pouco ali no profissional. Ele já tem uns sete anos de seleção, né? Ter um cara como ele, por aqui, para mim, é muito importante. Foi muito bom. A gente se reencontrou e fazia tempo que não tinha esse contato. No Lyon, a gente fazia brincadeira, dancinha. Foi muito bom ter ele aqui e a recepção dele. É um cara de excelência.
Estar com Carlo Ancelotti na Granja Comary é um marco para Jean Lucas. O jogador do Bahia não escondeu a felicidade de estar em um ambiente com os melhores do futebol representando o país.
— É muito bom estar sendo treinado por um treinador de excelência. Um dos melhores do mundo, para mim. E a Seleção é recheada de grandes jogadores, com um ambiente sensacional. Eles são incríveis. Estou muito feliz de estar aqui.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
A Seleção Brasileira vai a campo nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, para o duelo com o Chile. O último compromisso pelas Eliminatórias será no dia 9, fora de casa, contra a Bolívia.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias