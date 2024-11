AO VIVO: assista à convocação da Seleção Brasileira

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 01/11/2024 - 15:21

O técnico Dorival Júnior faz, nesta sexta-feira (1), às 15h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro. O Brasil terá dois compromissos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, e você acompanha o anúncio da lista ao vivo no Lance!. Assista no vídeo acima!

➡️ Com novidade no ataque, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira; veja lista

Os jogadores chamados ficarão à disposição do treinador para dois jogos da Data Fifa de novembro. A primeira partida será contra a Venezuela, no dia 14 (quinta-feira) às 18h (hora de Brasília) no estádio Monumental de Maturín, em Monagas (Venezuela); e contra o Uruguai, no dia 19 (terça-feira), às 21h45 (hora de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (Bahia).

O Brasil vem embalado depois de duas vitórias consecutivas pela primeira vez nessa eliminatória. O time de Dorival venceu o Chile por 2 a 1, em Santiago, e em seguida, goleou o Paraguai por 4 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Com os resultados, a Seleção deu um salto da tabela, e agora ocupa a quarta posição, com 16 pontos.

➡️ Retorno de Neymar à Seleção Brasileira é adiado; entenda

Próximos jogos da Seleção Brasileira

14/11 - Venezuela x Brasil - 18h (horário de Brasília) - Eliminatórias da Copa do Mundo

19/11 - Brasil x Uruguai - 21h45 (horário de Brasília) - Eliminatórias da Copa do Mundo

✅ CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 01 de novembro de 2024, às 15h (hora de Brasília);

📍 Local: Auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: CBF TV (YouTube)