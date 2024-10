Retorno de Neymar à Seleção Brasileira é adiado; entenda

Neymar em ação pela Seleção Brasileira em 2023 (Foto: Carl de Souza/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 21:35 • Rio de Janeiro

A volta de Neymar à Seleção Brasileira foi oficialmente adiado. A decisão foi tomada após conversas entre o jogador, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e o técnico Dorival Júnior, que optaram por um planejamento cauteloso para evitar riscos de nova lesão e garantir que o camisa 10 possa atuar em sua plena capacidade física. Apesar de estar recuperado clinicamente, Neymar precisa ganhar ritmo de jogo, algo que ele fará no Al-Hilal, na Arábia Saudita, onde atualmente joga. Em março de 2025, o camisa 10 retornará. A informação foi divulgada no ge.com e apurada por Cahe Mota e Eric Faria

Neymar celebra gol contra Peru em setembro de 2023 (Foto: Vitor Silva/CBF)

Após a lesão no joelho esquerdo sofrida em partida contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo em 2023, Neymar passou por uma cirurgia no ligamento cruzado anterior e ficou um ano inteiro longe dos gramados. Esse tipo de lesão requer não apenas uma recuperação longa, mas também um retorno gradual para evitar sobrecarga e o outras possíveis novas lesões. Depois de um ano e dois meses distante dos gramados, Neymar voltou no último dia 21, na vitória por 5 a 4 do time comandado por Jorge Jesus sobre o Al Ain na Champions da Ásia. O brasileiro entrou aos 32 do segundo tempo e jogou cerca de 27 minutos contando os acréscimos.

As vitórias da Seleção em outubro, contra Chile e Peru, fizeram com que a situação ficasse mais tranquila na tabela de classificação das eliminatórias também contribuiram para diminuir a sensação de urgência para o retorno. Além disso, a projeção feita pelo departamento médico do Al Hilal mostra que Neymar irá atingir a melhor forma física a partir de janeiro, quando estará apto a jogar todas as competições.

Dessa forma, sem Neymar, a Seleção será convocada na próxima sexta-feira, às 15h (de Brasília), para a Data Fifa de outubro. No dia 14, após período de treinos em Belém, o Brasil pega a Venezuela, em Maturín, às 17h. Já no dia 19, o adversário será o Uruguai, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.