Dorival recebe boa notícia antes de convocação da Seleção Brasileira

Dorival durante partida da Seleção Brasileira (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 08:46 • São Paulo (SP)

O técnico Dorival Júnior recebeu uma atualização promissora antes da convocação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (1º). Após deixar o campo de maca em partida do Manchester City, Savinho realizou exames de imagem e não teve lesão constatada.

+ Dorival recebe boa notícia para convocação da Seleção Brasileira

+ Braune detona gestão de Ednaldo Rodrigues: ‘Pior que eu já vi na CBF’

No início da segunda etapa, o atacante brasileiro torceu o tornozelo direito e precisou ser substituído por Pep Guardiola. A tendência, no entanto, é que ele esteja à disposição da comissão técnica do City para o duelo contra o Bournemouth, no próximo sábado (2), pela Premier Legaue.

Os exames realizados na quinta-feira (31) constataram que a lesão não passou de um trauma devido a torção. Assim, Savinho está apto para defender a Seleção Brasileira nesta data Fifa de novembro, com duelos entre os dias 14 e 19.

A convocação da Seleção será anunciada por Dorival Júnior às 15h (de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. No dia 14, a Amarelinha enfrenta a Venezuela, fora de casa. Cinco dias depois, recebe o Uruguai na Arena Fonte Nova, na Bahia.

Dorival Júnior recebeu atualizações positivas antes da convocação da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro (Nelson Almeida/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Seleção Brasileira pode ter outro recuperado

Um dos destaques do Arsenal na atual edição da Premier League, Gabriel Magalhães saiu lesionado do clássico contra o Liverpool, que terminou empatado em 2 a 2, alegando dores na região do joelho direito.

O zagueiro foi poupado por Arteta do confronto diante do Preston North End, pela Copa da Liga Inglesa. Porém, de acordo com técnico da equipe londrina, Gabriel apresentou uma evolução melhor do que a esperada pelo departamento médico.