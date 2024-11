Gerson, jogador do Brasil, disputa lance com Callens, do Peru, durante partida, no Estádio Mané Garrincha, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 08:30 • Rio de Janeiro

O técnico Dorival Júnior vai convocar nesta sexta-feira (1), os jogadores para os confrontos de novembro da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A lista será anunciada às 15h.

No entanto, o Campeonato Brasileiro não será paralisado no período. Com isso, clubes como Atlético-MG, Botafogo, Flamengo e Palmeiras podem ganhar desfalques importantes, caso seus jogadores apareçam mais uma vez na lista.

Luiz Henrique e Igor Jesus atendem torcedores do Botafogo durante treino da Seleção Brasileira. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Brasil jogará contra a Venezuela no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias. O grupo se apresenta no Pará no dia 11, uma segunda-feira. Caso sejam mais uma vez convocados, Gérson e Guilherme Arana irão desfalcar Flamengo e Atlético-MG, respectivamente. As duas equipes se enfrentam novamente no Maracanã no dia 13, quarta-feira, três dias depois do 2º jogo da final da Copa do Brasil.

Segundo jogo da Seleção

Após o jogo contra a Venezuela, o grupo viaja a Salvador, onde enfrenta no dia 19 de novembro, terça-feira, o Uruguai, na Arena Fonte Nova. Entretanto, no dia seguinte (20), terá rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Henrique e Igor Jesus, ambos do Botafogo, marcaram gols na última data FIFA e devem ser convocados pelo técnico Dorival Junior. A equipe carioca, que lidera o campeonato, enfrenta o Atlético-MG em Belo Horizonte e ficar sem os dois nesta partida. Além disso, o Palmeiras do goleiro Weverton, chamado frequentemente para a Seleção, jogará no dia 20 contra o Bahia fora de casa.