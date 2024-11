Convocação da Seleção: veja quem mais atuou com Dorival Júnior

Dorival Júnior fará mais uma convocação da Seleção (Nelson Almeida/AFP)







Copiar Link

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 01/11/2024 - 11:40 • Rio de Janeiro

A convocação da Seleção Brasileira para os jogos diante de Venezuela e Uruguai, este mês, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, deve confirmar que o treinador irá encerrar o ano com um time base definido. Até aqui, Dorival comandou a Seleção em 12 partidas, e ainda que tenha utilizado 38 jogadores, alguns foram bastante frequentes em campo.

➡️Os dez jogadores que mais atuaram com Dorival Jr. pela Seleção Brasileira

Um deles é figura certa na Seleção Brasileira: Bruno Guimarães. Seja como titular ou reserva, o meio-campista atuou em todas as 12 partidas do time sob o comando de Dorival Júnior. É o único entre as quase quatro dezenas de jogadores utilizados a ter entrado em campo todas as vezes.

O meio-campo também tem o segundo atleta mais utilizado pelo técnico, Lucas Paquetá. O meia do West Ham foi utilizado na Seleção Brasileira em 11 jogos por Dorival Júnior. E só ficou de fora do último, na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, mês passado, por estar suspenso.

Convocação da Seleção deve confirmar ataque

Além de dois jogadores de meio-campo, a convocação da Seleção pode confirmar que Dorival Júnior finalmente encontrou seus eleitos para o ataque. Ainda que a dupla do Botafogo, Luiz Henrique e Igor Jesus, tenha se mostrado confiável na última rodada das Eliminatórias, cinco nomes têm sido frequentes nos jogos.

Com 11 atuações, Endrick foi quem mais teve chances, seguido por Rodrygo. Não à toa, a dupla está na artilharia da Seleção de Dorival, com três gols. Raphinha, em ótima fase no Barcelona, também marcou três vezes, mas entrou em campo “apenas” em oito oportunidades.

Vinicius Júnior, claro, é outro de confiança. O atacante do Real Madrid jogou em 9 das 12 partidas. Nas três que ficou ausente, foi por lesão ou suspensão. Savinho, agora no Manchester City, também ganhou nove oportunidades.

Na defesa, o lateral direito Danilo é o líder de participações. Ele jogou 10 dos 12 jogos e, quando atua, tem sido o capitão da Seleção Brasileira. O outro capitão, Marquinhos, atuou nove vezes.

Na convocação da Seleção desta sexta-feira, todos eles devem ser chamados novamente. A única dúvida é Savinho, que saiu com dores na derrota do City para o Tottenham, por 2 a 1, pela Copa da Liga.

Vini Jr. é presença certa na convocação da Seleção Brasileira (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

ONDE ASSISTIR - CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 01 de novembro de 2024, às 15h (hora de Brasília);

📍 Local: Auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: CBF TV (YouTube).