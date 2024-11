Com novidade no ataque, Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira; veja lista

Dorival Júnior durante convocação da Seleção na sede da CBF, no Rio de Janeiro (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 15:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A convocação da Seleção Brasileira foi anunciada pelo treinador Dorival Jr. nesta sexta-feira (1), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A lista para as partidas contra Venezuela (14) e Uruguai (19), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, conta com o retorno de Vini Jr. ao comando de ataque. O atacante do Real Madrid esteve fora dos compromissos de outubro para tratar uma lesão cervical.

Murillo, zagueiro ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, também foi novidade na lista. Destaque na Premier League, o defensor foi chamado à Seleção pela primeira vez na carreira.

+ Dorival recebe boa notícia para convocação da Seleção Brasileira

+ Braune detona gestão de Ednaldo Rodrigues: ‘Pior que eu já vi na CBF’

Em novembro, a Seleção encara a última Data Fifa do ano. Em quarto lugar na classificação das Eliminatórias, a equipe liderada por Dorival Jr. terá a Vinotinto, oitava colocada, e a Celeste, em terceiro, para subir na tabela e ficar mais perto do objetivo de assegurar uma vaga no próximo mundial. Confira a lista de jogadores!

Convocação da Seleção Brasileira

GOLEIROS

Bento (Al-Nassr)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS

Danilo (Juventus)

Vanderson (Mônaco)

Abner (Lyon)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

ZAGUEIROS

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Murillo (Nottingham Forest)

MEIAS

André (Wolverhampton)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Gerson (Flamengo)

Lucas Paquetá (West Ham)

ATACANTES

Raphinha (Barcelona)

Estêvão (Palmeiras)

Igor Jesus (Botafogo)

Luiz Henrique (Botafogo)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Manchester City)

Vini Jr. (Real Madrid)

Uma ausência notável foi a de Endrick, centroavante do Real Madrid. Em momento de oscilação na equipe espanhola, o jovem não foi chamado por Dorival para os próximos jogos da Seleção. O atacante não entra em campo há quatro partidas pelo time merengue.

Vini Jr., de volta à Seleção Brasileira, vive grande fase pelo Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)

Após péssimo início, a Seleção Brasileira somou seis pontos nas partidas contra Chile, em Ñuñoa, e Peru, em Brasília, e respirou na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Atualmente, o Brasil soma 16 pontos, seis a menos que a Argentina, que lidera a competição. O confronto diante da Venezuela acontece em Maturín, no próximo dia 14, e contra o Uruguai, cinco dias depois, em Salvador.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte