AO VIVO: Acompanhe o treino da Seleção Brasileira na Granja Comary

TERESÓPOLIS - Acompanhe ao vivo e com imagens o treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. O elenco folgou na sexta-feira (5) e os jogadores e equipe técnica voltaram às atividades neste sábado (6).

A Seleção trabalha para finalizar os preparativos para a partida com a Bolívia, na terça-feira (9), em El Alto. O jogo será o último do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Andreas Pereira é convocado para a Seleção e se junta ao grupo em Teresópolis

A Seleção Brasileira ganhou um novo integrante em sua preparação para o próximo compromisso das Eliminatórias. O meia Andreas Pereira, recém-contratado pelo Palmeiras, foi convocado na última sexta-feira (5) para substituir o atacante Kaio Jorge, cortado após sofrer uma lesão muscular. O jogador do Cruzeiro entrou no segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Chile, mas sentiu o problema físico durante a partida e acabou desconvocado.

O grupo comandado por Carlo Ancelotti ainda realizará mais dois treinamentos em Teresópolis antes da viagem. Inicialmente, estavam previstos quatro treinos, mas a comissão técnica optou por dar folga ao elenco na sexta-feira. A atividade deste sábado contará com a presença de familiares e patrocinadores, mas será fechada à imprensa.

Andreas Pereira com a camisa do Palmeiras (Foto: Werner Flister)

Mudanças na escalação para enfrentar a Bolívia

O técnico Carlo Ancelotti admitiu, após a vitória contra o Chile, que pode realizar alterações na equipe titular visando o confronto diante da Bolívia, na altitude de El Alto. A intenção é adaptar o time às condições específicas da partida, sem abrir mão da busca pela vitória.

Uma mudança já está confirmada: o volante Casemiro está suspenso por acúmulo de cartões amarelos e não retornou à concentração após ser liberado pela comissão. O jovem Andrey Santos é o mais cotado para ocupar a vaga no meio-campo.