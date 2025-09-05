Jornalista se empolga com jogador após Brasil x Chile: ‘Bola de Ouro’

Brasil x Chile marcou a volta da Seleção Brasileira para o Maracanã, e o jornalista Léo Bertozzi, da ESPN, mostrou empolgação com a atuação de um jogador: Luiz Henrique. A Seleção Brasileira venceu por 3 a 0 e se despediu do país em grande estilo antes da Copa do Mundo.

Para o jornalista, o desempenho em campo do jogador foi digno de um vencedor da Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista France Football ao melhor jogador do mundo. Bertozzi expressou sua opinião em seu perfil pessoal no X.

- Luiz Henrique contra o Chile: Ballon d'Or - disparou o jornalista.

Jogadores da Seleção comemoram gol contra o Chile. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Com o primeiro gol de Estêvão vestindo a camisa da equipe nacional, com a redenção de Paquetá, autor do segundo gol, e com grande atuação do reserva Luiz Henrique, que participou de dois gols, incluindo o terceiro, de Bruno Guimarães, Brasil x Chile foi um show.

Veja publicação do jornalista Léo Bertozzi

Como foi o jogo entre Brasil x Chile

Carlo Ancelotti dissera na véspera de Brasil x Chile que quer na Seleção jogadores que joguem pela equipe, e não aqueles preocupados com desempenho individual ou boas marcas. A julgar pelo primeiro tempo da partida desta quinta-feira, no Maracanã, o recado foi bem assimilado.

Porque, se os primeiros 30 minutos não foram de encher os olhos dos 57.326 torcedores que estiveram no estádio, não dá para negar que a Seleção foi um time solidário. O quarteto ofensivo formado por Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro não abdicou de ajudar na marcação e cercar o adversário sempre que ele detinha a bola. Um pouco mais atrás, Casemiro e Bruno Guimarães tratavam de garantir que a pressão de bola fosse alta.

O início ofensivo do Brasil também foi promissor. Gabriel Magalhães quase marcou de cabeça com pouco mais de um minuto de jogo, e Casemiro efetivamente balançou a rede aos 4, porém o gol acabou anulado por impedimento.

O problema é que o já eliminado Chile veio para o Brasil disposto apenas a não perder, e para isso o técnico Nicolás Córdova armou uma linha de cinco defensores à frente da área e outros dois logo adiante. Dessa forma, chegar ao gol de Vigouroux foi uma tarefa mais difícil do que deveria.

Ainda assim, o Brasil conseguiu abrir o marcador ainda no primeiro tempo. Aos 37, Douglas Santos fez boa jogada pela esquerda e municiou Raphinha, que chutou cruzado; Vigouroux defendeu, mas a bola ganhou altura e Estêvão, de puxeta, marcou seu primeiro gol pela Seleção.

A vitória parcial do Brasil fez o Chile se soltar um pouco no segundo tempo. Mas, apesar de mais espaço, a Seleção seguiu chegando pouco ao gol chileno.

Foi aí que Carlo Ancelotti começou a mexer no time. Primeiro entraram Andrey Santos e Luiz Henrique; depois, Lucas Paquetá e Kaio Jorge. E foi com jogada individual de Luiz Henrique que Paquetá, no primeiro toque de bola, ampliou de cabeça.

O gol construído pelo ex-botafoguense e finalizado pelo ex-flamenguista incendiou os torcedores nas arquibancadas do Maracanã, que até então assistiam à partida sem demonstrar muito entusiasmo. Em campo, o Brasil respondeu seguindo na pressão. E foi com mais uma jogada de Luiz Henrique que Bruno Guimarães, da pequena área, fez o seu e fechou o placar em 3 a 0.