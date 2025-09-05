Estêvão alcança feito importante em vitória do Brasil
Atacante do Chelsea abriu os caminhos no Maracanã no duelo com o Chile
A vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile, por 3 a 0, na última quinta-feira (4), no Maracanã, foi especial para o atacante Estêvão. Autor de um dos gols, o jogador do Chelsea se tornou o segundo mais jovem a marcar pela seleção brasileira em um jogo oficial, só atrás de Pelé.
Estêvão balançou a rede chilena aos 18 anos, quatro meses e 11 dias. O tento anotado pelo jovem, ainda no primeiro tempo, abriu os caminhos do Brasil diante de mais de 57 mil torcedores no Rio de Janeiro.
Já o Rei, por sua vez, marcou pela primeira vez em um jogo oficial com a Amarelinha aos 17 anos, 7 meses e 24 dias. Na ocasião, Pelé marcou o gol da vitória sobre País de Gales pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1958 - o primeiro gol pelo Brasil de fato foi contra a Argentina, em 1957, mas em duelo amistoso.
Além do feito, ficando atrás de Pelé, Estevão também entrou recentemente em uma outra lista importante da Seleção, dos cinco mais jovens a estrear. Ele fez seu primeiro jogo com 17 anos e 135 dias, na partida contra o Equador, em setembro de 2024, ainda sob o comando de Dorival Jr.
A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2026 e fará sua despedida das Eliminatórias na terça-feira (9), em El Alto, contra a Bolívia. O jogo no Maracanã foi o último no país antes do Mundial, nos Estados Unidos, Canadá e México.
