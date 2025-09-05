Estêvão alcança feito importante em vitória do Brasil

A vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile, por 3 a 0, na última quinta-feira (4), no Maracanã, foi especial para o atacante Estêvão. Autor de um dos gols, o jogador do Chelsea se tornou o segundo mais jovem a marcar pela seleção brasileira em um jogo oficial, só atrás de Pelé.

Estêvão balançou a rede chilena aos 18 anos, quatro meses e 11 dias. O tento anotado pelo jovem, ainda no primeiro tempo, abriu os caminhos do Brasil diante de mais de 57 mil torcedores no Rio de Janeiro.

Estêvão comemorando gol da Seleção no Maraacanã (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Já o Rei, por sua vez, marcou pela primeira vez em um jogo oficial com a Amarelinha aos 17 anos, 7 meses e 24 dias. Na ocasião, Pelé marcou o gol da vitória sobre País de Gales pelas quartas de final da Copa do Mundo de 1958 - o primeiro gol pelo Brasil de fato foi contra a Argentina, em 1957, mas em duelo amistoso.

Além do feito, ficando atrás de Pelé, Estevão também entrou recentemente em uma outra lista importante da Seleção, dos cinco mais jovens a estrear. Ele fez seu primeiro jogo com 17 anos e 135 dias, na partida contra o Equador, em setembro de 2024, ainda sob o comando de Dorival Jr.

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo de 2026 e fará sua despedida das Eliminatórias na terça-feira (9), em El Alto, contra a Bolívia. O jogo no Maracanã foi o último no país antes do Mundial, nos Estados Unidos, Canadá e México.

